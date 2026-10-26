11:08, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:08, 26/10/2026, Pazartesi
Kanada Başbakanı Mark Carney İstanbul'da Kariye Camii'ni ziyaret etti
Kanada Başbakanı Mark Carney, İstanbul’da Kariye Camii’ni ziyaret etti. Carney’e caminin tarihi geçmişi ve içerisindeki eserlerin anlamı hakkında görevliler tarafından bilgi verildi. Carney’in camiyi meraklı bakışlarla incelediği anlar kameralara yansırken, görüntüler Kanada Devlet Televizyonu tarafından yayımlandı.
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