Mekke İttifakı üyesi ülkeler Tahran'da bir araya geldi

Orta Doğu’da bölgesel güvenlik ve artan gerilimlere ilişkin diplomatik temaslar sürüyor. Mekke Savunma İttifakı ülkeleri Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’dan üst düzey güvenlik yetkililerinin, İsrail’de yarın yapılacak genel seçim öncesinde Tahran’da İranlı yetkililerle bir araya geldi.

Zirveye Türkiye'den MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığına göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ile görüştü.

"ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının sonuçları da ele alınacak"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, söz konusu toplantının gündemine ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Bölgesel güvenliği etkileyen en önemli meseleler, özellikle İsrail rejiminin yayılmacı politikaları, işgal altındaki Filistin topraklarında ve Lübnan ile çevresindeki bölgelerde yaşanan gelişmeler toplantının gündeminde yer alacak. ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırısının tüm bölgenin güvenliği üzerindeki sonuçlarının da göz ardı edilmesi mümkün değil. Bu konu da toplantıda ele alınacak önemli başlıklardan biri olacak" ifadelerini kullanmıştı.