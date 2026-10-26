Dünyanın en iyi çayları belli oldu: Herkes onu seçti 'Türk çayı' bakın kaçıncı sırada?
Dünyanın en iyi çayları belli oldu. En iyiler listesinde hangi ülkelerin çaylarının yer aldığı merak edilirken sıralamaya Rize Çayı ve Tirebolu Çayı damga vurdu.
Kahvaltı sofralarının ve koyu sohbetlerin vazgeçilmezi Türk çayı, uluslararası çay sıralamasında dikkat çeken bir başarıya imza attı.
Açıklanan listede Rize Çayı dünyanın en iyi çayı olarak ilk sırada gösterilirken, Tirebolu Çayı da ilk 11’e girdi. Çin, Hindistan, Japonya ve İngiltere gibi çay çeşitleriyle öne çıkan ülkelerin ürünlerinin yer aldığı sıralamada Türkiye’nin iki farklı çayının bulunması dikkat çekti.
Rize Çayı listenin zirvesinde
Açıklanan sıralamada Rize Çayı birinci sırada yer aldı. Hindistan’dan Darjeeling ikinci, Assam çayı ise üçüncü sıraya yerleşti. İngiltere ile özdeşleşen Earl Grey dördüncü, English Breakfast beşinci sırada gösterildi.
Tirebolu Çayı da ilk 11’de
Türkiye’den listede yer alan bir diğer çay Tirebolu Çayı oldu. 11’inci sırada gösterilen Tirebolu Çayı, farklı ülkelerin geleneksel çayları arasında kendine yer buldu.
İşte dünyanı en iyi 15 çayı
15. Matcha (Japonya)
14. Russian Caravan (Rusya/Çin)
13. Kenya Siyah Çayı (Kenya)
12. Nilgiri (Hindistan)
11. Tirebolu Çayı (Türkiye)
10. Yunnan Dian Hong (Çin)
9. Irish Breakfast (İrlanda)
8. Lapsang Souchong (Çin)
7. Keemun Black (Çin)
6. Ceylon OP (Sri Lanka)
5. English Breakfast (İngiltere)
4. Earl Grey (İngiltere/Global)
3. Assam (Hindistan)
2. Darjeeling (Hindistan)
1. Rize Çayı (Türkiye)