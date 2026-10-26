Dünyanın en iyi çayları belli oldu: Herkes onu seçti 'Türk çayı' bakın kaçıncı sırada?

Açıklanan listede Rize Çayı dünyanın en iyi çayı olarak ilk sırada gösterilirken, Tirebolu Çayı da ilk 11’e girdi. Çin, Hindistan, Japonya ve İngiltere gibi çay çeşitleriyle öne çıkan ülkelerin ürünlerinin yer aldığı sıralamada Türkiye’nin iki farklı çayının bulunması dikkat çekti.







