Balık yemek için en doğru zaman: 'Türkiye'de şu an en ucuz besin'
Kocaeli’de balık tezgahlarında çeşitlilik artarken palamut 125 liradan, istavrit ve sardalya kilogramı 200 liradan alıcı buluyor. Balıkçılar, "Bu sene büyük şans" diyerek vatandaşları balık bolluğundan yararlanmaya çağırdı.
Kocaeli’de balık tezgahlarındaki çeşitlilik dikkat çekerken, fiyatlar ise türüne göre değişiyor. Karadeniz palamudu ve Kefken palamudunun tanesi 125 liradan satılırken, lüferin tanesi 450 liradan alıcı buluyor. Kilogram fiyatları ise mezgitte 350, zarganada 500, barbunda 500, karideste 600, turnada 600, deniz çuprasında 325, Karadeniz hamsisinde 350, istavritte 200, yerli somonda 400, sarıkanatta 700, sarıkanat çinekopta 550 ve sardalyada 200 lira olarak tezgahlarda yer alıyor.
Sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Balık sezonu çok iyi gidiyor. Şu anda bilindiği gibi palamut revaçta olan bir balık. Şimdi çinekop, tekir ve mezgitin de sezonu başladı. Balık şu anda Türkiye’de en ucuz yiyecek. İnanın maddi durumu iyi olan da olmayan da balığı rahatlıkla alabilir. Palamutların bir tanesi 125 lira" dedi.
Balık tüketiminin yeterli olmadığını savunan Bineklioğlu, "Balığın değerini vatandaşlar yeteri kadar bilmiyor. Gerçekten Türk insanı balığın değerini bilmiyor. Balık yemesini de bilmiyor. Bakın, şu anda Türkiye’nin nüfusu 85 milyon. Bunun yüzde 10’u, 15’i balık yemiyor. Bu fiyatları başka yerde bulamazsınız" diye konuştu.
Balığın farklı tariflerle sofralarda daha fazla yer alabileceğini belirten Bineklioğlu, özellikle gençlere balık tüketme alışkanlığının kazandırılması gerektiğini söyledi. Yemek programlarının balığa ilgiyi artırdığını dile getiren Bineklioğlu, bu tür içeriklerin çoğalmasını istedi.
Balıkçılık sektöründeki giderlerin yüksek olduğuna da dikkati çeken Bineklioğlu, "İnanın şu fiyatlarla para kazanmıyoruz. Samimiyetle söylüyorum. O kadar ağır giderlerimiz var. Kirası, elektriği, suyu, personel ücreti vs. Bugün en büyük maliyet bende, 15 kişi çalışıyor. Balığı temizleyen 15 kişi var. Biz devlete vergi veren müesseseleriz. Ben burada 15 kişiyi istihdam ettiriyorum. Balık pişirme servislerimiz de var burada" ifadelerini kullandı.
Bu sezonun balık bolluğu açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Bineklioğlu, vatandaşları uygun fiyatlardan yararlanmaya davet ederek, "Biz insanların balığı yemesi için elimizden gelen her şeyi sarf ediyoruz. Bütün herkesi balık yemeye davet ediyorum. Balık fiyatları uygun. Bu sene büyük şans. Patatesin kilosu 50 lira olan bir ülkede palamut balığı 100 lira, bedava. Bütün arkadaşlarımızı balık yemeye ve balığın bu bolluğundan faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.