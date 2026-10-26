Balık yemek için en doğru zaman: 'Türkiye'de şu an en ucuz besin'

Sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Balık sezonu çok iyi gidiyor. Şu anda bilindiği gibi palamut revaçta olan bir balık. Şimdi çinekop, tekir ve mezgitin de sezonu başladı. Balık şu anda Türkiye’de en ucuz yiyecek. İnanın maddi durumu iyi olan da olmayan da balığı rahatlıkla alabilir. Palamutların bir tanesi 125 lira" dedi.



