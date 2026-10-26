Ozan Güven'den ünlü isimlere 'Işıklar içinde uyu' çıkışı: Ben 'Allah Rahmet Eylesin' demeyi tercih ediyorum"

Geçtiğimiz ay yaşamını yitiren başarılı oyuncu Serhat Kılıç’ın vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken, vefatın ardından paylaşılan taziye mesajları magazin ve sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Demet Evgar, Şevket Çoruh ve Tolga Sarıtaş gibi ünlü isimlerin sosyal medyada kullandığı "Huzur içinde uyu", "Yolun ışık olsun" ve "Devrin daim olsun" şeklindeki ifadeler farklı tepkilere neden oldu.

"'IŞIKLAR İÇİNDE UYU' SÖZÜNE TAKILDIM"

Konuyla ilgili katıldığı bir canlı yayında sessizliğini bozarak sert açıklamalarda bulunan oyuncu Ozan Güven, meslektaşlarının taziye dilini eleştirdi. Gelenekselleşmiş ve dini referanslı ifadelerin yerine modern söylemlerin tercih edilmesini sorgulayan Güven, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Cenazelerde ‘Allah rahmet eylesin’ demek bu kadar zor mu? Galaksilerdeki enerjilerden bahsetmek yerine ‘Allah rahmet eylesin’ denebilir. Bir de ‘Işıklar içinde uyu’ sözüne takıldım. Ben ‘Allah rahmet eylesin’ demeyi tercih ediyorum."