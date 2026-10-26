Şişli’de Kazakistanlı kadının düşmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı: Ev arkadaşı ve erkek arkadaşı gözaltında

OLAYDAN ÖNCE ERKEK ARKADAŞININ YANINA GİTMİŞ

Daria B.’nin, Bekmakhanova ile bir önceki akşam saat 20.00 sıralarında gezmek için evden çıktıklarını, arkadaşının saat 05.00 sıralarında yanından ayrılarak erkek arkadaşının yanına gittiğini anlattığı öğrenildi. Bunun üzerine polis Bekmakhanova’nın erkek arkadaşı olduğu belirlenen market sahibi Mazhar T. ile görüştü. Mazhar T.’nin, Bekmakhanova’nın saat 05.30 sıralarında yanına geldiğini, birlikte vakit geçirdiklerini ve saat 07.40 sıralarında evine gitmek üzere marketten ayrıldığını söylediği öğrenildi. Mazhar T.’nin ayrıca Bekmakhanova’nın bir gece kulübünde çalıştığını bildiğini söylediği bilgisi de edinildi.