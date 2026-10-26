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Şişli’de Kazakistanlı kadının düşmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı: Ev arkadaşı ve erkek arkadaşı gözaltında

Şişli’de Kazakistanlı kadının düşmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı: Ev arkadaşı ve erkek arkadaşı gözaltında

11:21, 26/10/2026, Pazartesi
DHA
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Şişli’de Kazakistanlı kadının düşmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı: Ev arkadaşı ve erkek arkadaşı gözaltında

Şişli’de kaldığı binanın 6’ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçtikten sonra düşerek ölen Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova’nın (26), çatıda otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafı çeken Rusya uyruklu ev arkadaşı Daria B.’nin (22), çatının kenarında oturmaması için uyardığı Bekmakhanova’nın kendisine, "Burada oturacağım, sen uyu" dediğini anlattığı öğrenildi. Polis, Bekmakhanova’nın olaydan önce erkek arkadaşının yanına gittiğini ve saat 07.40 sıralarında buradan ayrıldığını belirledi. Soruşturmada kadının ev arkadaşı Daria B. ile erkek arkadaşının Mazhar T. (35), savcılık kararıyla gözaltına alındı.

Olay, dün saat 09.15 sıralarında Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı binanın 6’ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru ilerledi.

Olay, dün saat 09.15 sıralarında Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı binanın 6’ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru ilerledi.

Bastığı çatı panelinin kırılması sonucu apartman boşluğuna düşen Bekmakhanova, -2’nci kat seviyesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Bekmakhanova’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekmakhanova’nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bastığı çatı panelinin kırılması sonucu apartman boşluğuna düşen Bekmakhanova, -2’nci kat seviyesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Bekmakhanova’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekmakhanova’nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ÇATIDA OTURDUĞU FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturmada, Bekmakhanova’nın düşmeden önce çatının kenarında otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Daria B.’nin, saat 08.15 sıralarında arkadaşını çatının uç kısmında otururken gördüğünü ve orada durmaması yönünde uyardığını anlattığı belirtildi. Bekmakhanova’nın kendisine, "Burada oturacağım sen uyu" dediğini aktaran Daria B.’nin odasına döndüğünü söylediği öğrenildi. Daria B.’nin arkadaşını uyardığı sırada fotoğrafını da çektiği öğrenildi.

ÇATIDA OTURDUĞU FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTIOlayla ilgili soruşturmada, Bekmakhanova’nın düşmeden önce çatının kenarında otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Daria B.’nin, saat 08.15 sıralarında arkadaşını çatının uç kısmında otururken gördüğünü ve orada durmaması yönünde uyardığını anlattığı belirtildi. Bekmakhanova’nın kendisine, "Burada oturacağım sen uyu" dediğini aktaran Daria B.’nin odasına döndüğünü söylediği öğrenildi. Daria B.’nin arkadaşını uyardığı sırada fotoğrafını da çektiği öğrenildi.

SESİ DUYUNCA BAKMIŞ

Daria B.’nin polise verdiği ifadede, odasında uyuduğu sırada yüksek sesli müziğe uyandığını, kalkıp baktığında arkadaşının odada olmadığını anlattığı öğrenildi. Sesi duyduktan sonra bitişikteki binanın çatı panelinin kırıldığını fark ettiğini belirten Daria B.’nin, apartman boşluğuna baktığında arkadaşını hareketsiz halde gördüğünü söylediği de öğrenildi.

SESİ DUYUNCA BAKMIŞDaria B.’nin polise verdiği ifadede, odasında uyuduğu sırada yüksek sesli müziğe uyandığını, kalkıp baktığında arkadaşının odada olmadığını anlattığı öğrenildi. Sesi duyduktan sonra bitişikteki binanın çatı panelinin kırıldığını fark ettiğini belirten Daria B.’nin, apartman boşluğuna baktığında arkadaşını hareketsiz halde gördüğünü söylediği de öğrenildi.

OLAYDAN ÖNCE ERKEK ARKADAŞININ YANINA GİTMİŞ

Daria B.’nin, Bekmakhanova ile bir önceki akşam saat 20.00 sıralarında gezmek için evden çıktıklarını, arkadaşının saat 05.00 sıralarında yanından ayrılarak erkek arkadaşının yanına gittiğini anlattığı öğrenildi. Bunun üzerine polis Bekmakhanova’nın erkek arkadaşı olduğu belirlenen market sahibi Mazhar T. ile görüştü. Mazhar T.’nin, Bekmakhanova’nın saat 05.30 sıralarında yanına geldiğini, birlikte vakit geçirdiklerini ve saat 07.40 sıralarında evine gitmek üzere marketten ayrıldığını söylediği öğrenildi. Mazhar T.’nin ayrıca Bekmakhanova’nın bir gece kulübünde çalıştığını bildiğini söylediği bilgisi de edinildi.

OLAYDAN ÖNCE ERKEK ARKADAŞININ YANINA GİTMİŞDaria B.’nin, Bekmakhanova ile bir önceki akşam saat 20.00 sıralarında gezmek için evden çıktıklarını, arkadaşının saat 05.00 sıralarında yanından ayrılarak erkek arkadaşının yanına gittiğini anlattığı öğrenildi. Bunun üzerine polis Bekmakhanova’nın erkek arkadaşı olduğu belirlenen market sahibi Mazhar T. ile görüştü. Mazhar T.’nin, Bekmakhanova’nın saat 05.30 sıralarında yanına geldiğini, birlikte vakit geçirdiklerini ve saat 07.40 sıralarında evine gitmek üzere marketten ayrıldığını söylediği öğrenildi. Mazhar T.’nin ayrıca Bekmakhanova’nın bir gece kulübünde çalıştığını bildiğini söylediği bilgisi de edinildi.

EV ARKADAŞI VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Bekmakhanova ile ev arkadaşı Daria B.’nin 8 Eylül Salı günü Türkiye’ye girdikleri belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kadının ev arkadaşı Daria B. ile erkek arkadaşı Mazhar T., savcılık kararıyla gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

EV ARKADAŞI VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDIBekmakhanova ile ev arkadaşı Daria B.’nin 8 Eylül Salı günü Türkiye’ye girdikleri belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kadının ev arkadaşı Daria B. ile erkek arkadaşı Mazhar T., savcılık kararıyla gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Başlıklar :ŞişliÖlümOlay
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