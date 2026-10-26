Sonbaharın en güzel hali Nemrut Kalderası'nda yaşanıyor

Eşsiz doğal güzelliğiyle dikkat çeken kaldera, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Nemrut Kalderası Milli Parkı'nı ziyaret eden turistler, sonbaharın oluşturduğu büyüleyici manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görülen Nemrut Kalderası ve krater gölü çevresinde oluşan renk cümbüşü, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölgedeki eşsiz sonbahar manzaraları, dronla havadan görüntülendi.

"Sonbaharda çok başka güzel oluyor"

Arkadaşlarıyla birlikte Muş'tan gelerek Nemrut Kalderası'nı ziyaret eden Ayşe Alkış, bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu, ancak sonbaharda farklı bir görünüme büründüğünü söyledi. Yaklaşık 10 kişilik bir arkadaş grubuyla geldiklerini belirten Alkış, "Şu an Nemrut Krater Gölü'ndeyim. Yaklaşık 10 kişilik bir arkadaş grubuyla Muş'tan geldik. Nemrut Krater Gölü, Türkiye'nin en büyük, dünyanın da ikinci en büyük krater gölü. Her mevsim buraya geliyorum ancak sonbaharda, renklerin hâkim olmasıyla çok başka güzel oluyor. Fotoğrafçıların, gazetecilerin ve doğaseverlerin akın akın geldiği bir yer. Yerli ve yabancı turistler de buraya büyük ilgi gösteriyor. Manzara çok güzel ve etkileyici. Bakir bir doğası var. Herkesi Bitlis'e, Tatvan'a ve Nemrut Krater Gölü'ne bekliyorum. Bu güzellikleri gelip görmelerini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

"İnanılmaz bir kalabalık var"

Nemrut Kalderası'ndaki sonbahar güzelliklerini fotoğraf makinesi ve drone ile görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu da, bölgenin doğal renkleri ve turistlerin yoğun ilgisiyle öne çıktığını ifade etti. Nemrut Kalderası'nın Bitlis'in Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçelerinin sınırları içerisinde bulunduğunu belirten Şerefoğlu, "Dünyanın ikinci büyük kalderası olan Nemrut Dağı'ndayız. Sonbaharın güzelliklerini dron ve fotoğraf makinesiyle görüntülemek için buradayız. Renklerin ve tonların son derece ilginç ve güzel olduğu bir bölgedeyiz. İnanılmaz bir kalabalık var. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dışarıdan gelen ziyaretçiler de buraya büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Bölgenin turizm alanı olarak ilan edilmesinin ardından daha düzenli ve güzel bir görünüme kavuştuğunu dile getiren Şerefoğlu, "Devletimiz sağ olsun, buraya çok güzel ilgi ve alaka gösterdi. Burası, istediğimiz bir konuma geldi. Herkesi Nemrut Kalderası'nı gezip görmeye ve sonbaharın bu eşsiz güzelliklerinden faydalanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.