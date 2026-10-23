Game of Thrones yıldızı Owen Teale'nin Şerefiye Sarnıcı'ndaki sürpriz dinletide gözleri doldu

"Hayatımda duyduğum en güzel Game of Thrones yorumuydu"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Turizm Müdürü Hüseyin Gazi Coşan, İstanbul Rehberler Odası Başkanı Selçuk Eracun ve festival komitesinin eşlik ettiği gezide Teale; Şerefiye Sarnıcı'nın ardından Kapalıçarşı, Cağaloğlu Hamamı ve Sultanahmet Meydanı'nı gezerek bilgi aldı.

Sarnıçtaki akustik dinletiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Teale, şu değerlendirmede bulundu: "Gözlerim doldu çünkü hayatımda duyduğum en güzel 'Game of Thrones' tema müziği yorumuydu. Bazı enstrümanların adını bilmiyorum ama o kadar güzel çaldılar ki benim için unutulmaz bir sürpriz oldu. Bu anıyı ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Festivalde Türk izleyicisiyle buluşmak da beni derinden etkiledi; son derece açık yürekli insanlar ve hayatın hem zorluğunu hem neşesini anlatan gerçek hikayelerin kıymetini biliyorlar."

Ünlü oyuncu ayrıca, kariyerinde genellikle sert mizaçlı rolleri üstlendiğini, yakında ekrana gelecek "Line of Duty" projesinde de karmaşık bir karakterle yer alacağını belirterek, gelecekte son Galler prensi Owain Glyndwr'ün hayatını sinemaya taşımak istediğini kaydetti.