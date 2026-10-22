Uludağ'da iki mevsim bir arada: Zirvede kar eteklerde sonbahar
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sonbahar ve kış manzaraları bir arada yaşanıyor. Zirvesi karla kaplanan dağın alt kesimlerinde sarı, turuncu ve kahverengiye bürünen ağaçlar, ortaya eşsiz görüntüler çıkardı. İki mevsimin buluştuğu manzara dronla havadan görüntülendi.
Bursa'nın önemli turizm merkezlerinden Uludağ, sonbaharın renkleriyle karın beyazını aynı manzarada buluşturdu.
Dağın yüksek kesimleri karla kaplanırken, alçak bölgelerdeki ağaçlar sarı, kırmızı, turuncu ve kahverengi tonlara büründü.
SONBAHARDAN KIŞA UZANAN YOLCULUK
Bursa kent merkezinden Uludağ'a doğru yola çıkan ziyaretçiler, virajlı yollar boyunca iki mevsimin farklı görüntüleriyle karşılaşıyor. Alçak kesimlerde sonbaharın renkleri hakim olurken, yükseldikçe ağaçların yerini karla kaplı alanlar alıyor.
Zirvedeki beyaz örtü ile yamaçlardaki sonbahar renklerinin oluşturduğu manzara, dronla havadan kaydedildi. Görüntülerde Uludağ'ın farklı yükseltilerinde iki mevsimin bir arada yaşandığı görüldü.