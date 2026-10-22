TOKİ, 61 ilde bulunan 725 arsayı 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Fiyatların 400 bin liradan başladığı arsalar için yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkânı sağlanacak.61 ilde 725 arsa satışa çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ülke genelinde toplam 3 milyon 450 bin 367 metrekare büyüklüğündeki 725 arsayı açık artırmayla satacak. Arsaların toplam vadeli muhammen bedeli 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak belirlendi.

Satışa sunulacak taşınmazlar; konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu ve lojistik tesis alanlarının yanı sıra plansız ve ağaçlandırılacak alanları da kapsıyor.

48 ay vade ve peşin alım indirimi

Belirlenen lotlarda alıcılar, yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ödeyerek 48 ay vadeyle arsa sahibi olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satışa sunulacak. Satış listesinde peşin alım indirimi öngörülen taşınmazlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Açık artırmalar Ankara ve İstanbul'da yapılacak

Açık artırmalar, 5 Kasım 2026 Perşembe ve 6 Kasım 2026 Cuma günleri saat 10.30'da başlayacak. Katılımcılar müzayedeye Ankara'daki Radisson Blu Hotel'den, İstanbul'daki TOKİ Halkalı Hizmet Binası'ndan veya internet üzerinden katılabilecek.

Satışa ilişkin ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ve muzayede.emlakyonetim.com.tr adreslerinden ya da 444 84 34 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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