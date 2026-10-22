Gram altında düşüş hızlandı: Piyasaların gözü bu seviyede
08:52, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:53, 22/10/2026, Perşembe
Diğer
ABD’den gelecek ekonomik veriler ve Fed’in faiz kararına yönelik beklentiler altın piyasasında yön arayışını hızlandırdı. Haftanın dördüncü işlem gününde düşüşünü sürdüren altın fiyatlarında gözler gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel seviyelerine çevrildi. İşte 22 Ekim 2026 güncel altın fiyatları.
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.559,40₺
Gram Altın Satış: 6.560,31₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.520,69₺
Çeyrek Altın Satış: 10.761,15₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
ATA ALTIN
Ata Altın Alış: 43.817,00₺
Ata Altın Satış: 44.470,00₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.996,79₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.002,55₺
Başlıklar :AltınGram AltınÇeyrek Altın