Suudi Arabistan’da havalimanına saldırı: 1 ölü 8 yaralı
08:50, 22/10/2026, Perşembe
DHA
Kral Fahd Uluslararası Havalimanı
Dammam’daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırıda can kaybı yaşandı. Saldırıda 8 kişi yaralanırken havalimanında hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi’nden (GACA) yapılan açıklamada, havalimanının dün akşam saldırıya uğradığı, saldırıda ülkede yabancı uyruklu birinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Saldırının hasara yol açtığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili incelemenin devam ettiği aktarıldı.
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