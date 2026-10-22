Suudi Arabistan’da havalimanına saldırı: 1 ölü 8 yaralı

İran'a saldırıda seçim belirsizliği

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimler ve İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak genel seçimler, İran’a saldırı konusunda iki ülke arasında anlaşmazlığa sebep oluyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun saldırıların hemen başlamasını istediği ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 Kasım’ı beklemek istediği iddia edildi. İran tarafı ise müzakerelerin başarısızlığını ilan etti.