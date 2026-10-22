Arnavutköy'de 9 kişinin yaralandığı minibüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan servis minibüsü kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dörtlü ikaz lambaları yanar halde ilerleyen minibüsün kontrolden çıkarak park halindeki hafriyat kamyonuna çarptığı ve dehşete düşen yolcuların aracın bagaj kısmından dışarı çıktığı anlar yer ald
İstanbul Arnavutköy’de geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde meydana gelen ve 9 kişinin yaralandığı servis minibüsü kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yaşanan ve mahallede büyük endişeye yol açan kazanın kaza anı görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, 34 LHA 828 plakalı servis minibüsünün caddede ilerlediği esnada dörtlü ikaz lambalarının (flaşörlerinin) açık olduğu görüldü. Henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yavaş bir şekilde ilerlemesine rağmen kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.