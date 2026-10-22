Alışverişte yeni dönem resmen başladı: Taksit sınırları değişti
Milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren alışveriş alışkanlıklarında yepyeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Kredi kartı veya banka kredisi kullanmadan, senetli satış ve benzeri alternatif yöntemlerle yapılan harcamalar için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı ve ödeme planlarındaki tüm ezberleri bozan yeni taksit sınırlarını resmen duyurdu. Evini yenilemeyi düşünenlerden uzun bir tatil planı yapanlara, yeni bir televizyon almak isteyenlerden bilgisayarını değiştireceklere kadar herkesin bütçesini doğrudan etkileyecek bu kritik düzenleme, vade sürelerini baştan aşağı yeniden şekillendiriyor. Peki, elektronik eşyadan mobilyaya, beyaz eşyadan seyahat harcamalarına kadar cüzdanları yakından ilgilendiren yeni taksit seçeneklerinde sınır kaç ay oldu? İşte detaylar.
Kredi kartı, tüketici finansmanı ve alışveriş kredisi dışında kalan senetli alışveriş yöntemleri için uygulanacak yeni taksit sınırları belli oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen düzenlemeyle birlikte, elektronikten beyaz eşyaya, mobilyadan seyahat harcamalarına kadar pek çok farklı kategoride tüketicilere sunulacak vade süreleri yeniden şekillendi. Yeni kararlar, tüketicilerin ödeme planlarını doğrudan etkileyecek önemli değişiklikler içeriyor.
Televizyon satışlarında fiyat kriteri devrede
Yeni düzenleme kapsamında, tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği elektronik ürünlerin başında gelen televizyonlar için ikili bir sistem uygulanacak. Satış fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyonlar için tüketicilere en fazla 9 aya kadar taksit imkanı sunulurken, değeri 5 bin liranın üzerinde olan cihazlarda bu sınır 4 ay ile kısıtlı kalacak.
Teknoloji alışverişlerinin vazgeçilmezi olan tablet ve bilgisayar satışlarında ise tüketiciler en fazla 6 aylık taksitlendirme seçeneklerinden yararlanabilecek.
Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde standart vade
Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği yeni kurallar çerçevesinde, evlerin temel ihtiyaçları olan buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi büyük beyaz eşyalar ile elektrikli küçük ev aletlerinde fiyat sınırlandırmasına gidilmedi.
Tüketiciler, ürünün piyasa değerine bakılmaksızın bu kategorideki tüm alışverişlerini 9 aya varan taksitlerle gerçekleştirebilecek.
Mobilya ve turizm harcamalarında yeni sınırlar
Evini yenilemek isteyenleri veya yeni evlenecekleri de yakından ilgilendiren karara göre, mobilya alımlarında uygulanabilecek en uzun vade süresi 9 ay olarak sabitlendi.
Düzenlemedeki en geniş esneklik ise turizm alanında sağlandı. Vatandaşların seyahat ve konaklama harcamalarına yönelik yapacakları senetli alışverişlerde, ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla taksit sınırı 18 ay olarak belirlendi.