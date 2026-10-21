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TÜİK açıkladı: Türkiye’nin mutlu şehirleri belli oldu! Bu illerde yaşayanlar stres nedir bilmiyor
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11:51, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:01, 21/10/2026, Çarşamba

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin mutlu şehirleri belli oldu! Bu illerde yaşayanlar stres nedir bilmiyor

TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması kapsamında paylaşılan verilere göre, Türkiye’nin en mutlu illeri belli oldu. Türkiye’nin en büyük üç şehri İstanbul, Ankara ve İzmir’in ilk 10 içerisinde bulunmaması da dikkat çekti. İşte en mutlu şehir sıralaması ve detayları...

Türkiye’de vatandaşların yaşam memnuniyeti ve mutluluk düzeylerini ortaya koyan araştırmanın sonuçları açıklandı. TÜİK verilerine dayandırılan sonuçlarda Türkiye’nin en mutlu illeri sıralanırken, listenin zirvesindeki şehir de belli oldu.

En mutlu il hangisi?

Araştırmaya göre Sinop, yüzde 77,66 mutluluk oranıyla Türkiye’nin en mutlu ili olarak ilk sırada yer aldı. Karadeniz’in huzurlu şehirlerinden Sinop’un ardından ise dikkat çeken bir il geldi.

Afyonkarahisar ikinci sırada

Afyonkarahisar, yüzde 76,43 mutluluk oranıyla listenin ikinci sırasında yer aldı. Şehrin sakin yaşam tarzı, tarihi geçmişi, termal turizmi ve sosyal bağlarıyla öne çıktığı belirtildi.

En mutlu iller sıralaması

Yaşam memnuniyeti araştırmasında en yüksek mutluluk oranına sahip ilk 5 il şöyle sıralandı:

  • 1. Sinop: %77,66
  • 2. Afyonkarahisar: %76,43
  • 3. Bayburt: %75,91
  • 4. Kırıkkale: %75,48
  • 5. Kütahya: %73,76

Listenin devamında Çankırı yüzde 73,50 ile altıncı, Düzce yüzde 72,77 ile yedinci, Uşak yüzde 72,34 ile sekizinci, Siirt yüzde 71,65 ile dokuzuncu ve Şırnak yüzde 71,36 ile onuncu sırada yer aldı.Türkiye'nin en büyük üç şehri İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilk 10 içerisinde bulunmaması da dikkat çekti. Kütahya'nın beşinci sırada yer alması, kentte mutluluk ve yaşam memnuniyeti konusunu yeniden gündeme taşıdı.


Kütahyalılar mutluluğun sırrını anlattı

Kütahya'nın Türkiye'nin nadide şehirlerinden biri olduğunu belirten vatandaşlar, kentteki komşuluk ilişkilerine ve paylaşma kültürüne dikkat çekti. Mutluluğun maddi değerlerle sınırlı olmadığını ifade eden vatandaşlar, günlük hayattaki küçük ama anlamlı davranışların önemini vurguladı.

Kütahyalı vatandaşlar,
"Özellikle Kütahya yöresinde komşuluk ilişkilerinde karşıdan merhaba diyebileceğin, kapısını çalabileceğin, bir lokman varsa paylaşabileceğin insanlar mevcut. Mutluluk parada pulda değil, bir fincan kahvede, bir lokma ekmekte, suda ve merhabadadır. Biz bunları sonuna kadar yapıyoruz. Gelenekleri ve görenekleriyle birbirimize bağlı bir milletiz. Şairlerimiz, ediplerimiz, seyyahlarımız, modacılarımız, fabrikaları, çinisi, taşı, toprağı, her şeyiyle mükemmel bir şehir"
 diye konuştu.

Başlıklar :TürkiyeMutluŞehirTÜİK
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