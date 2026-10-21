İstanbul'da 14 Ekim'de meydana gelen şiddetli sağanak yağışın ardından çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ile zemin katlarını su bastı. Suların tahliye edilmesinin ardından geride kalan balçık ve yoğun nem kokusu, bina sakinlerinde güvenlik endişesine yol açtı. İstanbul Rumeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yüksel, su yalıtımı bulunmayan binaları bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti. 'Su basan bina çürür mü? Kolonlarda nem ve rutubet belirtileri nelerdir?' gibi en çok sorulan sorulara cevap verdi.

"SEL ÖLDÜRMEZ İHMAL ÖLDÜRÜR"

Binalarda temelden çatıya kadar su yalıtımı ve çevre drenaj sistemlerinin hayati önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sel öldürmez, sele hazırlıklı değilsek öldürür. Binayı da nem öldürür. Eğer inşaat esnasında temelden çatıya kadar bir yalıtım yapmazsak ve drenaj kanalı oluşturmazsak bina su alır. Bodrumdaki su, yalıtım yoksa nihayetinde çatılara kadar tırmanır. Nem, tıpkı vücuttaki kötü huylu bir kanser tümörü gibi binayı öldürür. Bu durum 6 ayda kendini gösterir, 6 yılda sürecini tamamlar. Donatı pas kurtlarıyla paslanıp çürüdüğü ve demir çapı inceldiği için 6 yıldan sonra bina giderek dayanımını kaybeder ve yıkılma sürecine girebilir."

15-20 GÜNDE RENK DEĞİŞİMLERİ BAŞLIYOR

Su baskınına maruz kalan binalardaki fiziksel değişimlerin kısa sürede gözlemlenebileceğini belirten Yüksel, belirtileri şu sözlerle sıraladı:

"Bodrum ve zemin katlara su bastıysa 15-20 gün içinde kabarmalar, koyu gri ve cıva rengi değişimler oluşur. Zamanla nemi alıp şişen sıva, nem buharlaşınca büzülür ve dökülür. Dökülmeyle birlikte demir ortaya çıkar, paslanır ve korozyona uğrar. Su baskınına maruz kalan bir binada kolon ve kirişlerdeki betonlar dökülmeye başladığında risk başlamış demektir."

"O BELİRTİLER VARSA DERHAL UZMANA BAŞVURUN"

Vatandaşların binalarındaki su hasarını nasıl anlayabileceklerine de değinen Prof. Dr. İbrahim Yüksel, bodrum katların duvarlarında cıvaya benzer renk değişimleri, koyulaşmalar, sivrisinek uçuşmaları veya ot bitmesi durumunda yapının ciddi şekilde su aldığının anlaşılabileceğini belirtti. Yüksel, bu tür belirtilerle karşılaşan bina sahiplerinin zaman kaybetmeden bir uzmana ya da üniversitelerin ilgili bölümlerine başvurması gerektiğini vurguladı.