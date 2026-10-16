Borçka Karagöl sonbaharın renklerine büründü

Bakımevine vermeyi reddetti: Ömrünü engelli oğluna adadı

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Nimet Atıcı, evliliğinin henüz 5. ayında eşini trafik kazasında kaybettikten sonra dünyaya gelen yüzde 98 engelli oğlu Cengiz'e 33 yıldır tek başına gözü gibi bakıyor. Eşini 20 yaşında kaybetmesine rağmen engelli evladı üzülmesin ve dışlanmasın diye bir daha asla evlenmeyen vefakar anne, konuşamayan, yürüyemeyen ve kendi kendine zarar veren oğlunun başından bir an olsun ayrılamıyor. Bakımevi tekliflerini geri çeviren fedakar anne, "Oğlum için evlenmedim, bütün hayatımı ona adadım. Mezarımdan kalkabilsem bile yine ona bakarım, onu kimseye vermem" dedi.