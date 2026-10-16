Borçka Karagöl sonbaharın renklerine büründü
Artvin’in önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Gölü çevreleyen ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sundu.
DOĞANIN RENKLERİ GÖLLE BULUŞTU
Borçka ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl, sonbaharla birlikte farklı bir güzelliğe kavuştu. Heyelan sonucu derenin önünün kapanmasıyla oluşan göl, çevresindeki rengarenk ağaçlarla dikkat çekti.
Bozulmamış doğası, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla yılın her döneminde ziyaretçilerin ilgisini çeken tabiat parkı, sonbaharda ortaya çıkan manzarasıyla da öne çıktı.
SONBAHAR MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Borçka Karagöl Tabiat Parkı’nda sonbahar renkleriyle bütünleşen doğal güzellikler dronla kaydedildi. Gölün çevresindeki ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı.