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Tunceli'de görev yapan trafik polisleri, rahatsızlanan bir sürücüye gösterdikleri duyarlılıkla örnek bir davranış sergiledi. Olay, 27 Kasım saat 17.00 sıralarında Tunceli Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yanlarında duran aracın sürücüsünün rahatsızlandığını fark etti.

SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA KOŞTULAR

Durumu fark eden polisler, vakit kaybetmeden sürücünün yardımına koştu. Rahatsızlanan vatandaşı aracından indirerek güvenli bir alana alan ekipler, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulans gelene kadar sürücünün yanında bekleyen polisler, kendisini sakinleştirmeye çalıştı.

KULLANDIĞI İLAÇLARI ARACINDAN BULUP GETİRDİLER

Sürücünün kullandığı ilaçlara ihtiyaç duyduğunu belirtmesi üzerine harekete geçen ekipler, ilaçları aracın içerisinden bularak kendisine ulaştırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık sorunu nedeniyle kriz geçirdiği öğrenilen sürücünün, yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmediği bildirildi.