Yeni düzenleme kapsamındaki belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mevcut yapılara bir yıl süre tanınacak.

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Apartman ve sitelerde yangın güvenliğine ilişkin yeni bir dönemin kapısı aralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Bina Yangın Yönetmeliği , 27 Kasım 2026 tarihli ve 33443 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Binaların projelendirilmesinden kullanımına kadar birçok aşamayı kapsayan düzenlemeyle yangın kaynaklı can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor. Mevcut binaları da ilgilendiren yönetmelikte yangın alarmı sistemleri, elektrikli araçların şarj edilmesi, güneş panelleri ve acil durumlarda vatandaşların tahliyesine ilişkin önemli hükümler yer alıyor.

Yeni Bina Yangın Yönetmeliği ile mevcut yüksek katlı konutlara otomatik yangın algılama sistemi zorunluluğu getirildi.

30,5 METREYİ AŞAN BİNALARA YENİ ZORUNLULUK

Yönetmeliğin ev sahiplerini yakından ilgilendiren maddelerinden biri mevcut yüksek katlı konutlara yönelik oldu.

Yapı yüksekliği 30,5 metreyi aşan mevcut konutlarda otomatik yangın algılama ve uyarı sistemlerinin kurulması zorunlu olacak. Bu binalarda ayrıca ilgili standartlara uygun sayıda ve konumda taşınabilir yangın söndürme cihazı bulundurulacak.

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Böylece olası bir yangının erken fark edilmesi ve bina sakinlerinin tehlikeden zamanında haberdar edilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemede kat sayısı yerine yapı yüksekliğinin esas alınması nedeniyle apartmanların kapsamda olup olmadığının belirlenmesinde binanın teknik özellikleri önem taşıyacak.

ESKİ BİNALAR DA KAPSAMA GİRİYOR

Yeni yönetmelik yalnızca inşa edilecek binaları değil, mevcut yapıları da ilgilendiriyor.

Ancak 2007 yılında yürürlüğe giren yangın yönetmeliğine uygun güvenlik tedbirlerini almış mevcut binalardan, yeni düzenlemede belirtilen özel durumlar dışında ilave önlem istenmeyecek.

Yüksek konutlardaki yangın algılama sistemleri, elektrikli araç şarj üniteleri ve binaya entegre güneş enerjisi sistemleri ise bu istisnanın dışında tutulacak.

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Apartman ve site yöneticileri yangın güvenlik sistemlerinin bakım ve kontrollerinden sorumlu olacak.

MEVCUT BİNALARA BİR YIL SÜRE VERİLECEK

Yeni yönetmelik 1 Ocak 2028 tarihinde yürürlüğe girecek. Düzenleme kapsamında belirtilen ilave güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü mevcut yapılara ise yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süre tanınacak.

Buna göre ilgili binaların gerekli hazırlıklarını 1 Ocak 2029'a kadar tamamlaması gerekecek.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 2007 tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik de yürürlükten kaldırılacak.

APARTMAN YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARI BELİRLENDİ

Yangın güvenliğinin yalnızca binanın inşaat aşamasıyla sınırlı kalmamasını amaçlayan düzenlemeyle yapı sahipleri, apartman ve site yöneticileri ile işletmecilerin yükümlülükleri de netleştirildi.

Yangın güvenlik sistemlerinin çalışır durumda tutulması, gerekli bakım ve kontrollerin yaptırılması, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve güvenlik tedbirlerinin sürdürülmesi bina yönetimlerinin gündeminde olacak.

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Yangın güvenliğiyle ilgili sorumluluklar, yapının projelendirilmesinden bakımına kadar görev alan mimarları, mühendisleri, müteahhitleri ve şantiye şeflerini de kapsayacak.

Kapalı otoparklardaki elektrikli araç şarj sistemleri yeni güvenlik şartlarına tabi olacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNİ İLGİLENDİREN KARAR

Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla apartman ve sitelerin otoparklarında artan şarj ihtiyacı da yeni yönetmelikte karşılık buldu.

Kapalı otoparkların doğrudan dışarıya giriş ve çıkışı bulunan katlarında, kat kapasitesinin yüzde 20'sine kadar şarj sistemi kurulması esas alınacak. Diğer katlarda ise bu oran yüzde 10 olacak.

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Şarj ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda bina sahibi veya yöneticisi, gerekli değerlendirmelerin ardından yerel itfaiye teşkilatına başvurabilecek. İtfaiyenin uygun görüş vermesi halinde ilave şarj sistemi kurulabilecek.

Şarj alanlarında yangının diğer bölümlere sıçramasını önleyecek güvenlik tedbirleri alınacak. Acil durumlarda elektrik bağlantısını kesmeye yarayan butonlar bulundurulacak.

EV TİPİ PRİZDEN ARAÇ ŞARJINA SINIRLAMA

Yönetmelikte elektrikli araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren bir başka hüküm de ev tipi prizlere ilişkin oldu.

Müstakil konutlar dışında kalan yapılarda ev tipi prizler üzerinden şarj kablosuyla elektrikli araç şarj edilmesine izin verilmeyecek.

Araçların asansörle taşındığı kapalı otoparklarda da elektrikli araç şarj sistemi kurulamayacak.

Binaların çatılarında kullanılan güneş enerjisi sistemleri için yangın güvenliği tedbirleri yeniden belirlendi.

ÇATISINDA GÜNEŞ PANELİ OLAN BİNALAR DİKKAT

Binaların çatılarında, cephelerinde ve açık otoparklarının üzerinde kullanılan güneş enerjisi sistemlerine ilişkin yangın güvenliği şartları da yeniden düzenlendi.

Panel yerleşimlerinde güvenli geçiş alanlarının oluşturulması, acil durumlarda elektrik akışını kesebilecek sistemlerin kullanılması ve gerekli uyarı levhalarının yerleştirilmesi öngörüldü.

Mevcut yapılardaki güneş enerjisi sistemleri için de yönetmelikte özel uyum şartları belirlendi.

ENGELLİ VE YAŞLILAR İÇİN ÖZEL TAHLİYE ALANLARI

Yangın sırasında kendi imkanlarıyla binadan çıkmakta güçlük yaşayan vatandaşlara yönelik güvenlik tedbirleri de düzenlemede yer aldı.

İlgili yapılarda engelli, yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerin kurtarma ekiplerini güvenli şekilde bekleyebileceği özel alanlar oluşturulacak.

Bu noktalarda yardım çağrısı yapılmasını sağlayan iletişim sistemleri veya acil durum butonları bulunacak. Görme engelli vatandaşların yönlerini bulabilmeleri için Braille alfabesiyle hazırlanan işaretlerden de yararlanılacak.

YAPI RUHSATI VE İSKAN SÜRECİNDE İTFAİYE DEVREYE GİRECEK

Binaların yangın güvenliği, ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi süreçlerinde de değerlendirilecek.

Yangın algılama, söndürme ve tahliye projeleri yerel itfaiye teşkilatının incelemesine sunulacak. İhtiyaç duyulması halinde yangın güvenlik uzmanlarından da görüş alınacak.

İlgili idareler, gerekli uygunluk görüşünün ardından projelerin inceleme ve onay işlemlerini gerçekleştirecek.

YENİ YÖNETMELİK APARTMAN AİDATLARINI ARTIRACAK MI?

Mevcut binalarda kurulması gereken yeni yangın güvenlik sistemlerinin apartman ve site bütçelerine nasıl yansıyacağı da merak konusu.

Düzenleme kapsamındaki binalarda yangın alarmı sistemlerinin kurulması, teknik ekipmanların temin edilmesi ve mevcut sistemlerin yenilenmesi ek maliyet oluşturabilecek.

Ancak yönetmelikte apartman aidatlarına yönelik doğrudan bir artış kararı veya daire başına belirlenmiş sabit bir ücret bulunmuyor.

Oluşabilecek maliyetler binanın büyüklüğüne, mevcut güvenlik altyapısına ve yapılması gereken çalışmalara göre farklılık gösterecek.

KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

Yönetmelikte yangın güvenliği tedbirlerini yerine getirmeyenlere yönelik yaptırımlar da yer aldı.

Tespit edilen aykırılığın niteliğine göre İmar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılabilecek. Diğer mevzuatta yer alan yaptırımlar da uygulanabilecek.

YENİ BİNA YANGIN YÖNETMELİĞİNDE NELER VAR?

30,5 metreyi aşan mevcut konutlara otomatik yangın algılama sistemi zorunluluğu Taşınabilir yangın söndürme cihazlarına ilişkin şartlar Apartman ve site yönetimlerine bakım ve kontrol sorumluluğu Elektrikli araç şarj alanlarına yeni güvenlik kriterleri Müstakil konutlar dışındaki yapılarda ev tipi prizden araç şarjına yasak Güneş enerjisi sistemlerine yönelik güvenlik tedbirleri Engelli ve yaşlı vatandaşlar için güvenli tahliye noktaları Ruhsat süreçlerinde yangın güvenliği incelemesi Belirli yükümlülükler için mevcut yapılara bir yıllık uyum süresi

Yeni yönetmelik, 1 Ocak 2028 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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