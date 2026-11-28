Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Başkanlığı'na Yusuf Kenan Bağır atandı. Karara göre ayrıca, Mahmut Esfa Emek de BDDK üyeliğine getirildi. Dr. Yusuf Kenan Bağır, Haziran 2021'den itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü, Mart 2024'ten itibaren ise Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. BKM Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye'de kartlı ödeme sistemlerinin geliştirilmesine ve ödeme ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan Bağır, merkez bankacılığı, bankacılık ve finans, finansal piyasalar ile reel sektör arasındaki etkileşim, ekonomik büyüme ve verimlilik alanlarında akademik çalışmalar yürüttü.

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