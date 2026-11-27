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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "dünyanın başka yerlerindeki Rus gemilerine saldırmadan önce bundan etkilenebilecek partner ülkelerle koordinasyon kurmadan harekete geçmediklerine" dair sözlerinin doğru olmadığını söyledi.

Tajani, Bingazi'deki saldırıdan önce İtalya ile bir koordinasyon olmadığını belirtti.

Zelenski, İngiliz yayın kuruluşu BBC kanalında bugün yayımlanan röportajında, Libya'nın Bingazi Limanı'nda ve açıklarında 22 Kasım'da 2 gemiyi hedef aldıkları saldırı gibi, dünyanın başka yerlerinde Rus gemilerine yönelik saldırıları öncesinde bundan etkilenebilecek partner ülkelerle koordinasyon kurduklarını söyledi. Bu sözler İtalya'nın tepkisini çekti.

"Hiçbirimiz bilgilendirilmedik"

Tajani, bir etkinlik çıkışında gazetecilerin Zelenski'nin açıklamasını sorması üzerine şöyle konuştu:

"Hiçbir koordinasyon olmadı hatta Dışişleri Bakanı (Andrii Sybiha) bile bunu söyledi ve müttefikleriyle geleceği görüşeceklerini belirtti. Hiçbirimiz bilgilendirilmedik, Ukraynalıların Libya'da ne yaptığı hakkında kimse hiçbir şey bilmiyordu."

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Tajani, dün Başbakan Giorgia Meloni'nin de dile getirdiği, İtalya olarak savaşın Akdeniz'e yayılmasını istemedikleri görüşünü yineledi.

Muhalefetten Meloni'ye bilgi talebi

Muhalefetteki sol partiler, Başbakan Meloni'nin bu konuda ve Zelenski'nin açıklamalarıyla ilgili parlamentoya bilgi vermesini istedi.

Bingazi'de 10 kişi yaralandı

Libya'nın doğusunda, Bingazi kentindeki limanda demirli Rus ordusuna ait bir gemi ile kent açıklarındaki Malta bandıralı bir ticari gemi 22 Kasım'da insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef alındı. Sağlık kaynakları, limandaki saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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Zelenski, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından İDA saldırılarının görüntülerini paylaşarak saldırıların arkasında Kiev'in olduğu haberlerini doğrulamıştı.

Ukrayna'nın Bingazi'deki saldırısı İtalya tarafından eleştirilmişti.

İtalya Başbakanı Meloni, 26 Kasım'da Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'ne girişi sırasında Ukrayna'nın Bingazi'deki operasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Savaşın Akdeniz'e yayılmaması gerektiğine ve sıçramayacağına inanıyorum. Ukraynalı dostlarımızla ve ortaklarımızla bu konuda çok net olmamız gerektiğine inanıyorum."

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