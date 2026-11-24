Yunanistan-GKRY hattında 2,5 milyar avroluk kriz! Elektrik projesinde mali anlaşmazlık

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni deniz altından elektrik kablosuyla birbirine bağlaması hedeflenen Great Sea Interconnector projesinde mali anlaşmazlık yaşandığı ileri sürüldü. Başlangıçta 1,9 milyar avro olarak hesaplanan projenin maliyetinin 2,5 milyar avroya çıkabileceği belirtilirken, GKRY'nin artan maliyet ve ekonomik sürdürülebilirliğe ilişkin çekincelerinin sürdüğü aktarıldı. Rum Yönetimi'nin projeye yönelik 25 milyon avroluk ilk ödemesi ise henüz Maliye Bakanlığının onay sürecinde.