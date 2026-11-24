Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece askeri amaçla kullanılan enerji, liman ve demir yolu altyapı tesislerine saldırı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, “Rivne bölgesinde Ukrayna ordusu için kullanılan lojistik tesislerinin çalışmalarını sağlayan trafo merkezi, Odessa bölgesindeki Chernomorsk Limanı'nda feribot terminali ve trafo merkezi ile Dnipro kentindeki bir tren istasyonu yakınlarında iki lokomotif vuruldu” ifadeleri kullanıldı.
Karadeniz'de askeri yükler taşıyan bir geminin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.
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