Almanya ve Ukrayna bayrakları gökyüzünde dalgalanıyor; Almanya, Ukrayna'ya gelecek yıl 11,6 milyar avro askeri destek sağlayacağını duyurdu

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'da kullanılan keşif insansız hava araçlarının üretimini Almanya'da yapacaklarını ve Ukrayna'nın savunmasına gelecek yıl 11,6 milyar avro destek sağlayacaklarını duyurdu.

Berlin'de Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara ile görüşen Pistorius, ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna'ya her alanda desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

Destek öncelikle hava savunmasına odaklanacak

Pistorius, gelecek yıl için Ukrayna'ya 11,6 milyar avroluk askeri yardım öngördüklerini ve desteğin öncelikli olarak hava savunmasına odaklanacağını söyledi.

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Pistorius, “Ukrayna'nın savaş alanında edindiği deneyimler ve geliştirdiği yenilikçi teknolojiler Alman ordusuna da katkı sağladı. İki ülke arasındaki savunma iş birliği NATO'nun askeri kabiliyetlerini güçlendirdi. Bu kapsamda, özellikle kış aylarında önem taşıyan insansız hava araçlarının (İHA) üretimi artırılacak. Ukrayna'nın keşif İHA'sı Babka Almanya'da üretilerek Ukrayna'nın kullanımına sunulacak. Ukrayna'nın Delta Savaş Yönetim Sistemi'nin Alman ordusunda kullanılması için niyet beyanı imzaladık” ifadelerini kullandı.

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