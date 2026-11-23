Eray Güçlüer "ABD'yi test ettiler" sözleriyle tarihi uçuş krizinin perde arkasını anlattı
Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, ABD’nin doğu eyaletlerinde meydana gelen radar, haberleşme kesintileri ve çoğaltıcıların devre dışı kalmasını canlı yayında değerlendirdi. Yaşanan olayın münferit bir arıza olmadığını, ABD’nin büyük bir siber saldırıya uğradığını belirten Güçlüer, 7 bin uçağın saatlerce havada kalmasına yol açan bu krizin ABD altyapısının test edilmesi anlamına geldiğini vurguladı.
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