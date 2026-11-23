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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgedeki istikrarın sağlanması ve Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" büyük bir özveri, kararlılık ve azimle tavizsiz bir şekilde sürdürülüyor.

Ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK, 08 Ekim 2026 tarihinde boşalttığı, Irak’ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanına (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason) ilaveten; bu defa Hakurk alanında bulunan 14 barınma alanını (Ciğer Tepe, Şerif, Alişer, Kendekola, PAJK, Baran Cephanelik, Hınere/Hastane, Terzihane, Mazlum Doğan, Pratik Yönetim, Cephanelik, Yusuf-Asayiş, Hemin ve Cesur) 18 Kasım 2026 tarihi itibarıyla boşaltıldı.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Sahada yaşanan olumlu gelişmeler hem sürecin ilk ve en önemli safhalarından silahsızlanma aşamasının tamamlanmasında kaydedilen ilerlemeyi ülke kamuoyuna göstermekte hem de bölge ülkelerinin ulusal güvenlik ve siyasî istikrarına katkıda bulunmaktadır.

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Bugüne kadar birçok kritik eşiğin aşıldığı, gerçekçi ve hassas bir anlayışla yürütülen sürecin selâmeti, sahadaki çalışmalardan gelen somut, doğrulanabilir ve aynı zamanda sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik iradenin tezahürü olarak görülebilecek bu tür gelişmelere dayanmaktadır.

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun uyarınca faaliyetlerine başlayan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ve bu Kurula bağlı çalışan alt komisyonların sürekli takibindeki her müspet gelişme süreci, ülkeye Kanunun belirlediği şartlarda dönecek kişilerin toplumla bütünleşmeleri amacına bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Demokrasi, kapsayıcılık ve uzlaşı ilkeleri etrafında şekillenecek toplumsal uyum süreci, önceden yeterince yararlanılamayan güçlü insan potansiyelinin topluma kazandırılmasına ve geçmişte başka alanlarda sarf edilen büyük bir ekonomik kaynağın ülkemizin refahına ve aydınlık yarınlarına seferber edilmesine imkân sağlayacaktır. "