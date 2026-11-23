Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararı, DEM Parti ile ilişkilerde yeni bir gerilime yol açtı. Özel'in kararına Ekrem İmamoğlu'nun da destek vermesi, DEM Parti ve Yeni Parti içerisindeki Kürt siyasetçilerin tepkisini çekti.
İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK Mİ?
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'nda yer almama tutumunu sürdüren Özel ve İmamoğlu'nun tavrı, Yeni Parti'nin DEM Parti ve Kürt seçmenlerle ilişkilerini yeniden tartışmaya açtı. Komisyon çalışmalarında yer almama kararının, olası bir İBB seçiminde DEM Parti'nin izleyeceği tutumu da etkileyebileceği değerlendiriliyor. DEM Parti cephesinde, olası İBB seçiminde mevcut iş birliğinin devam edip etmeyeceği sorgulanmaya başlandı.
KENDİ ADAYLARI GÜNDEMDE
Yeni Parti'nin tutumundan rahatsızlık duyan DEM Parti'de, olası bir İBB seçiminde kendi adayını çıkarma veya aday göstermeyerek çekimser kalma seçenekleri konuşuluyor.
DEM heyeti Öcalan’la görüştü
- DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’un İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile görüştüğünü açıkladı. DEM Parti’den yapılan açıklamada, heyetin görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndüğü belirtildi. Görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapılacağı aktarıldı.
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