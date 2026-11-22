Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) kapanış oturumunda, program akışı sırasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, oturumu yönettiği sırada akışa müdahale etmek isteyen Birleşmiş Milletler İklim Sekreteryası İcra Sekreteri Simon Stiell’in araya girmesine müsaade etmedi.

“SIMON YERİNE GEÇ! SANA SÖZ VERECEĞİM BEN”

Kapanış oturumunda gündem maddeleri ele alınırken Simon Stiell, ısrarla konuşmayı bölerek araya girmek ve bir şeyler söylemek istedi. Oturum düzenini ve konuşma sırasını bozdurmayan Bakan Murat Kurum, müdahale girişimine doğrudan karşılık vererek Stiell’e “Simon yerine geç! Sana söz vereceğim ben” sözleriyle seslendi.

CİNSİYET EYLEM PLANI KONUŞULURKEN YAŞANDI

Söz konusu müdahale girişiminin ve Bakan Kurum’un net uyarısının, kürsüde ‘cinsiyet eylem planı’ üzerine konuşma yapıldığı esnada meydana gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Zirvenin kapanış bölümünde yaşanan bu anlar, toplantının öne çıkan gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.