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Konya'nın Kulu ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Kazada yaralanan Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile aracın şoförünün tedavisinin ardından Aydın ailesi acı günde yalnız bırakılmadı.

İsmail Aslandağ Anadolu Ajansı Konya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Sevim Aydın için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisinde düzenlenen cenaze törenine eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sağ 3), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 2), Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın (sol 3), eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (sağda), Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici (solda) de katıldı.

GÖREV YAPTIĞI FAKÜLTEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Prof. Dr. Sevim Aydın için ilk olarak görevli olduğu Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı törene, Aydın'ın eşi SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kızı Eylül Aydın Kutlu ve oğlu Kemal Yiğit Aydın, aile yakınları ile AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan, akademisyenler ve öğrencileri katıldı.

İsmail Aslandağ Anadolu Ajansı Konya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Sevim Aydın için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisinde düzenlenen cenaze törenine, eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sağda) katıldı.

PROF. DR. SEVİM AYDIN’IN NAAŞI KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NDA DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Fakültedeki törenin ardından Prof. Dr. Sevim Aydın için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra; eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ömer İleri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş, Ankara Valisi Yakup Canbolat ile çok sayıda milletvekili ve vatandaş katıldı.

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İsmail Aslandağ Anadolu Ajansı Konya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Sevim Aydın için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisinde düzenlenen cenaze törenine eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sağda), Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın (solda) katıldı.

İsmail Aslandağ Anadolu Ajansı Konya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Sevim Aydın için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisinde düzenlenen cenaze törenine eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sağ 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 5), Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın (sağ 6), eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (sağ 4), Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici (sol 4) AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sağda) katıldı.

İsmail Aslandağ Anadolu Ajansı Konya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Sevim Aydın için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

IHA Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın Konya'da geçirdiği trafik kazasında otomobilde bulunan ve kaza sonucu hayatını kaybeden eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, ANKARA'da son yolculuğuna uğurlandı.

DHA Trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın'ın cenaze töreninde, eşi SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın da içinde bulunduğu sürede gözyaşlarını silerken, naaşının önünde duruyor.