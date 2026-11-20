"Kral 7. Edward döneminde doğan ve halen hayatta olan son kişi" olduğu belirtilen Caterham, 1927'de Hindistan'a giderek burada İngiliz ordusunda görevli bir ailenin çocuklarının bakımına yardımcı olarak çalışmaya başladı.





Caterham, 1931'de İngiltere'de katıldığı bir akşam yemeğinde, İngiliz ordusunda yarbay olan eşi Norman Caterham ile tanıştı. Çift, daha sonra Hong Kong'da yaşadı ve Caterham burada anaokulu kurdu. Ethel Caterham'ın eşi daha sonra 1976'da hayatını kaybetti.