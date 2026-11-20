Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde insanlarla iç içe yaşayan dağ keçileri, evlerin arasında dolaşıyor. Yol kenarında ya da yerleşim birimlerine yakın yerlerde otlayan keçilere mahalleli sahip çıkıyor.
Erzurum'un Olur ilçesine bağlı kırsal Ormanağzı Mahallesi, dağ keçilerine ev sahipliği yapıyor. Karadeniz ikliminin hakim olduğu kentteki mahallede keçiler, insanlarla iç içe bir yaşam sürüyor.
DHA
Bölgede yoğun olarak bulunan keçiler, mahalle çevresindeki dağlık alanlarda yaşıyor. Zaman zaman bahçelere kadar inerek otluyor, derelerden ve su kaynaklarından su içiyorlar.
DHA
Yavrulu keçiler sürücüler tarafından görüntüleniyor
Olur-Artvin kara yolunun Ormanağzı Mahallesi mevkisinde yavrularıyla otlayan keçiler, sürücüler tarafından görüntüleniyor. Araçlarını durdurup bir süre keçileri izleyenler, ardından yollarına devam ediyor.
DHA
İnsanlarla iç içe yaşamaya alışan dağ keçileri, mahallelinin de ilgisini çekiyor. Yol kenarında ya da yerleşim birimlerine yakın yerlerde otlayan hayvanlara mahalleli sahip çıkıyor.
DHA
Çalışkan: Bunlar bizim mahallemizin güzellikleri
Ormanağzı Mahallesi'nde yaşayan Yıldırım Çalışkan, dağ keçilerini mahallede görmekten mutlu olduklarını belirterek, "Dağ keçileri bahçelerimize kadar gelip otluyor, su içiyorlar. Bunlar bizim mahallemizin güzellikleri" dedi.
DHA
"Avlanmalarına müsaade etmiyoruz"
Mahalle keçilerinin doğal bir değer olduğunu ifade eden Özkan Aydın, "En önemlisi, biz mahalle sakinleri olarak bu keçilere sahip çıkıyoruz. Avlanmalarına müsaade etmiyoruz. Onları koruyup kollayarak gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz" diye konuştu.
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