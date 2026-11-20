Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevre illerde sabah ile gece saatlerinde etkili olması beklenen buzlanma, don ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, sabah ve gece saatlerinde Erzurum ile çevre illerde etkili olması beklenen buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar konusunda vatandaşları uyardı.

Müdürlük ekiplerinin yaptığı son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği bildirildi.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği belirtilirken, Erzurum, Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

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Sabah ve gece saatlerinde beklenen buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar meydana gelebileceğinden sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini yetkililer vurguladı.

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