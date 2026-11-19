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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlamasının ardından güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

İlk etapta 3 adet KIZILELMA'nın teslim edildiği bildirildi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin tamamen öz kaynaklarıyla yürüttüğü çalışmalarla geliştirilen KIZILELMA, tarihi bir eşiği daha geride bıraktı.

Proje kapsamındaki test ve eğitim faaliyetlerinde bugüne kadar toplam 600 sorti gerçekleştirildi. Kabul testlerini başarıyla tamamlayan ilk 3 KIZILELMA ise güvenlik güçlerine teslim edildi.

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Bu teslimatla Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine katan ilk ülke ünvanını kazandı. KIZILELMA'nın operasyonel olarak envantere alınan ilk insansız savaş uçağı olduğu belirtildi.

Baykar'ın insansız hava aracı teknolojilerindeki yolculuğuna ilk adımı attığı günden itibaren kurduğu en büyük hayal olan KIZILELMA, teslimatla birlikte aktif olarak göreve başladı. Uçağın gelecekteki hava muharebe konseptinde önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

İlk uçuş 14 Aralık 2022'de yapıldı

KIZILELMA'nın kavramsal tasarım görselleri 20 Temmuz 2021'de kamuoyuyla paylaşıldı, uçak 12 Mart 2022'de ise üretim hattına girdi.

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Baykar'ın 2023 yılı için açıkladığı hedefin önüne geçen KIZILELMA, 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in 100. yılına giden süreçte böylece önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı.

KIZILELMA, 24 Nisan 2023'te AKINCI TİHA ile dünyada ilk kez iki insansız hava aracı yakın kol uçuşunu gerçekleştirdi.

27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da ise halka açık olarak insanlı savaş uçakları SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile önemli kol uçuşlarına imza attı.

DHA Baykar'ın milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerinin envanterine girdi; fotoğraftaki uçak, ilk etapta teslim edilen 3 adetten biri.

DHA Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KIZILELMA insansız savaş uçaklarının ilk 3 adedi kabul testlerini tamamlayarak güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

Görüş ötesi füzeyle hava hedefini vurdu

KIZILELMA, 8 Ekim 2025'te TOLUN ve TEBER-82 mühimmatıyla ilk atış testlerini tamamladı. 17 Kasım 2025'te TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi'nin entegre edilmesiyle kritik bir eşik daha aşıldı.

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Sinop açıklarında 29 Kasım 2025'te gerçekleştirilen tarihi testte KIZILELMA, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği jet motorlu hedef uçağını TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle tam isabetle vurdu.

Bu başarıyla KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçti.

Platform 27 Aralık 2025'te yine bir ilke imza attı. İki KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisiyle gerçekleştirdiği yakın kol uçuşu, platformun sürü otonomisi kabiliyetini ortaya koydu.

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DHA Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KIZILELMA, kabul testlerini tamamlayarak güvenlik güçlerinin envanterine giren ilk 3 insansız savaş uçağı olarak teslim edildi.

Dahili mühimmat yuvasından atış yapıldı

KIZILELMA'nın 20 Mayıs 2026'da İtalyan M-346 uçaklarıyla birlikte icra ettiği otonom formasyon uçuşu, insanlı-insansız müşterek harekat konseptinde önemli bir adım oldu.

Milli insansız savaş uçağı, 13 Temmuz 2026'da JET-230 süpersonik füzesiyle hedefini tam isabetle vurdu. Aynı ay içinde düşük görünürlük kabiliyetinin en kritik unsurlarından olan dahili mühimmat yuvasından TEBER-82 ve TOLUN mühimmatlarıyla ilk atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

DHA Baykar'ın milli insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın ilk 3 adedi kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerinin envanterine girdi; fotoğrafta Baykar ekibi uçağın önünde toplanmış durumda.

Baykar ihracatta lider

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti.

Dünya SİHA pazarında geride kalan 3 yılda liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden şirket, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Baykar, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü aldı. Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirdi ve Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 37 ülkeyle, AKINCI TİHA için 16 ülkeyle olmak üzere toplam 40 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

DHA Baykar'ın milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerinin envanterine girdi; fotoğraf, ilk 3 teslimat kapsamında hizmete giren uçağı gösteriyor.

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