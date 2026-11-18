İzmir'de Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "NATO EDGE 2026"nın ikinci gününde şirketler, ürünlerini NATO ve sektör temsilcilerine tanıttı.

İzmir Fuar Merkezi'ndeki etkinlik; NATO karar vericilerini, askeri makamları, müttefik ülkelerin kamu kurumlarını, savunma sanayi temsilcilerini ve akademik çevreleri bir araya getiriyor. 25'ten fazla ülkeden yaklaşık 300 firma da bu kapsamda stant açtı.

Türkiye'den 30 kuruluş katıldı

Türkiye'den 30 kuruluş, mühendislik birikimini ve üretim kabiliyetini NATO üyesi müttefik ülkelerin karar alıcılarıyla paylaştı.

Şirket temsilcileri, etkinliğin ikinci gününde ürünlerini NATO ve sektör temsilcilerine tanıtma imkanı buldu.

Üst düzey isimler stantları gezdi

NATO İletişim ve Bilgi Ajansı Genel Müdürü Dylan Browne ile NATO Savunma Sanayi, İnovasyon ve Silahlanmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tarja Jaakkola başta olmak üzere etkinliğe katılan üst düzey isimler, firmaların sergilerini gezdi.

Reklam Reklam

Yerli ve yabancı katılımcılar da stantları ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

"Geçen senenin 2 katı katılım var"

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Ömer Korkut, NATO EDGE etkinliğinin bir fuardan çok bilgi ve ağ teknolojileri ile bilişim, siber güvenlik, uydu teknolojileri alanında yoğunlaşan bir konferans olduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılımın geçen yıla oranla arttığını belirten Korkut, "İzmir'de düzenlenmesi vesilesiyle bu fırsatı değerlendirip hem ürünlerimizi NATO'ya tanıtmak, hem de NATO'ya iş yapmaya aday veya iş yapan firmalarla birebir görüşmeler ayarlayabilmek adına bu etkinliğe katıldık. NATO ülkeleri yüzde 5 harcama taahhüdü verdikten sonra buradaki kaynaklar da çoğaldı. Bu nedenle bu etkinliğe katılım da arttı. Geçen senenin 2 katı katılım var. Dolayısıyla bundan sonra bu etkinlik belki daha da büyüyecek ve NATO'nun gerçekten bir nevi savunma fuarı haline gelmeye aday olacak." diye konuştu.

Korkut, 21 yıllık bir savunma şirketi olarak NATO'ya kendilerini daha fazla tanıtmak istediklerini vurguladı.

Siber güvenlikte tam güven prensibi

Siber güvenlik yazılım firması Klearis'in üst yöneticisi Gökmen Güreşçi ise her dosyada tam güven prensibiyle çalıştıklarını söyledi.

Reklam Reklam

Dosyaları sterilize eden bir sistemleri olduğunu anlatan Güreşçi, "Dosyaları temiz hale getiriyoruz. Dosyaların içerisinde bilinen ya da bilinmeyen bir zararlı varsa bunların ortadan kaldırılmasını sağlıyoruz. Aslında bunu bizim çoğu rakibimiz globalde yer alıyor. Bu alanda biz bunu Türkiye'de ilk geliştiren ve hala devam eden bir firmayız." dedi.

NATO EDGE 2026 yarın tamamlanacak; etkinlikte çok sayıda ikili görüşme ve toplantı da gerçekleştirildi.

Ekonomi

Kanada Başbakanı Carney’den Çin ile ticaret mesajı: İlişkileri güçlendirmede mesafe kat edildi

Ekonomi

Bakan Bolat yarın Berlin'e gidiyor: Gündemde 'Made in EU' ve hibrit araçlar var

Ekonomi

Küçüktüy Barajı 9 bin 890 dekar araziyi sulayacak: Söğütlü'de sona gelindi