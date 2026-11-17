İzmir merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel kadın eğitim yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 11'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, gözaltındaki 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
18 şüpheli serbest bırakıldı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 18 şüpheli ise serbest bırakıldı.
13 Kasım'da 14 ilde eş zamanlı operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, FETÖ'nün "güncel kadın eğitim yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatmıştı.
İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da 13 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi, 29 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer 3 zanlının yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.