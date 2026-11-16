AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklama yapıyor
Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
COP Çerçeve Sözleşmesi, Antalya'da çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bakanımız Murat Kurum'u ve ekibini tebrik ediyoruz. Panellerin ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir organizasyon oldu. Bin yıllık tahribata uğradığımız bir dönemdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, iklim adaletinin sağlanmasının ve yeşil kalkınmanın önemini vurguluyor. Sıfır Atık Projesi artık bir BM projesidir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan ABD-İran arasındaki savaşa, Gazze'de gelinen son noktaya kadar geniş bir yelpazede diplomatik temasları oldu. NATO Zirvesi'nin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız gündem oluşturdu.
FON KRİZİNDE TAVİZSİZ HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Fon kriziyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla tavizsiz ve kararlı olarak hareket etmeye devam edeceğiz.
Dolandırıcılarla yatırımcıların ayrımı yapılıyor. SPK'da güçlü adımlar atılıyor. Vatandaşın mağduriyetlerinin giderilmesi önceliğimiz. Sermaye piyasasını korumaya yönelik bir eylem planı var.
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