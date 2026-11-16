İletişim Başkanı Duran: İsrail kaynaklı 250'den fazla manipülatif iddiayı ifşa ettik

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 'İsrail'in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon' programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin Devleti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Duran, Türkiye'nin 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletine yönelik desteğini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

DURAN: "İSRAİL SALDIRILARINDA KATLEDİLEN SİVİLLERİN SAYISI 74 BİNİ AŞTI"

Konuşmasında Gazze ve Filistin genelindeki insani tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İletişim Başkanı Duran, bölgede yaşananları "planlı ve programlı bir soykırım" olarak nitelendirdi. Duran, paylaştığı verilerde şu ifadelere yer verdi:

Reklam Reklam

Can kayıpları ve ateşkes ihlalleri: Duran, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 74 bini aştığını, 11 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ise 1600'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 5 bini aşkın kişinin yaralandığını ifade etti.

Duran ayrıca, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 260'tan fazla basın mensubunun hayatını kaybettiğini kaydetti.

"İSRAİL KAYNAKLI 250'DEN FAZLA MANİPÜLATİF İDDİAYI İFŞA ETTİK"

Cephelerin yanı sıra medya ve sosyal ağlarda da bir psikolojik harp yürütüldüğünü savunan Duran, küresel medya şirketlerinin ve sosyal medya platformlarının algoritmaları manipüle ederek Filistin'e dair içerikleri kararttığını öne sürdü.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) yürüttüğü doğrulama çalışmalarına dikkat çeken Duran, yayımlanan 'Filistin Özel Bültenleri' aracılığıyla uydu görüntüleri ve dijital adli incelemeler kullanarak bugüne kadar İsrail kaynaklı 250'den fazla manipülatif iddia ve yalan içeriğin ifşa edildiğini açıkladı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEMELİNDE ADİL VE KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Duran, Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze'de yaşanan insani felakete ve çevresel yıkıma dikkat çektiğini hatırlattı. Duran, İsrail yönetiminin bu gerçeklerle yüzleşmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını ifade ederek, Türkiye'nin iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Reklam Reklam

Dünya

Gazze'deki hükümetten Katil İsrail uyarısı: Tırları koruyan nokta hedef alındı

Gündem

Levent’te bir kadın İsrail destekçisi McDonald's'ı boykot edenlere iftiralar attı: Çirkin sözlerle saldırdı

Dünya

Suudi Arabistan'dan Gazze'deki 60 bin Filistinliye kışlık kıyafet yardımı

Dünya

Dünya Gazze için ayakta