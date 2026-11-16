Kuzey Gazze, Gazze, Orta Gazze ve Han Yunus bölgelerindeki 10 bin aileyi kapsayan projeyle yaklaşık 60 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

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Suudi Arabistan, Gazze Şeridi'nde 60 bin Filistinliye kışlık kıyafet dağıtımını kapsayan "Kenef" projesini başlattı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman İnsani Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, Gazze Şeridi'ndeki mağdur, yerinden edilmiş ve en çok ihtiyaç sahibi Filistinli aileler için kışlık kıyafet dağıtım projesi "Kenef"i hayata geçirdi.

Proje 10 bin aileyi kapsıyor

Kuzey Gazze, Gazze, Orta Gazze ve Han Yunus bölgelerindeki 10 bin aile projenin kapsamında yer alıyor. Yaklaşık 60 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Yararlanıcı ailelere alışveriş çekleri verilecek. Aileler bu çeklerle kendi ihtiyaçlarına uygun kışlık kıyafet ve malzemeleri seçip satın alabilecek.

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Çadırlarda yaşayan ailelerin ihtiyacına yanıt

Projenin, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yaşadığı zorlu insani ve yaşam koşullarına yanıt olarak hayata geçirildiği belirtildi. Özellikle evlerini ve mallarını kaybederek çadırlarda, barınma merkezlerinde ve hasarlı binalarda yaşam mücadelesi veren ailelerin kışlık ihtiyaçlarının arttığı ifade edildi.

Yağış ve sel riski artıyor

Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj şebekeleri dahil olmak üzere sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı yıkıma uğradı. Bölgede yağış ve sel riski her geçen gün daha da artıyor.

İsrail'in ABD desteğiyle Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. 175 binden fazla kişi yaralandı, bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı da tahrip oldu.

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