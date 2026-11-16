İran'da PJAK operasyonu: Terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin batı sınırlarından girerek terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı belirtilen terör örgütü PJAK mensubu bir grubun düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Grup, istihbarat takibine alındı
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, PJAK'a bağlı grubun İran topraklarına girerek terör eylemleri gerçekleştirme girişiminde bulunduğu, grubun ülkenin batı sınırlarında istihbarat takibine alındığı belirtildi.
"Grup etkisiz hale getirildi"
Açıklamada, grubun Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarıyla girdiği çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının yanında çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtilen açıklamada, ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
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