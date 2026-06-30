İran'dan terör örgütü PKK/PJAK hamlesi: Interpol’den yakalama kararı çıkardılar

İran, terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK’ın elebaşları Emir Kerimi ve Siyamend Muini’nin yanı sıra Tahran’ın terör örgütü listesindeki Komele, İKDP, PAK gibi yapıların liderleri hakkında Interpol'den kırmızı bülten çıkarıldığını, bu kişilerin iade taleplerinin Irak, Belçika, Almanya, Fransa ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine gönderildiğini duyurdu.
Çeşitli suçlamalar yöneltildi
Interpol'den kırmızı bülten çıkarılan kişiler hakkında iade taleplerinin ikamet ettikleri Irak ile Belçika, Almanya, Fransa ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine gönderildiği ifade edildi.
İranlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, kırmızı bülten çıkarılan 60 kişi arasında terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK elebaşları Emir Kerimi ve Siyamend Muini yer alıyor.
Bunun yanı sıra Tahran’ın terör örgütü listesindeki PAK örgütünün lideri Hüseyin Yezdanpenah ve Komele örgütünün lideri Abdullah Muhtedi hakkında da yakalama kararı bulunuyor.