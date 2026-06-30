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İran'dan terör örgütü PKK/PJAK hamlesi: Interpol’den yakalama kararı çıkardılar

İran'dan terör örgütü PKK/PJAK hamlesi: Interpol’den yakalama kararı çıkardılar

16:2630/06/2026, Salı
AA
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İran, terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK’ın elebaşları Emir Kerimi ve Siyamend Muini’nin yanı sıra Tahran’ın terör örgütü listesindeki Komele, İKDP, PAK gibi yapıların liderleri hakkında Interpol'den kırmızı bülten çıkarıldığını, bu kişilerin iade taleplerinin Irak, Belçika, Almanya, Fransa ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine gönderildiğini duyurdu.

İran yargısı tarafından yapılan açıklamaya göre, örgütlerin eylemlerinden zarar gören mağdurların yaptığı çok sayıda şikayet neticesinde, terör örgütü
PJAK
ve Tahran’ın terör örgütü listesindeki İKDP, Komele PAK isimli örgütlere mensup 60'ın üzerinde elebaşı ve üyesi hakkında yargı kararları, Interpol'den kırmızı bülten ve iade talepleri çıkarıldı.

Çeşitli suçlamalar yöneltildi

Bu kişilere yöneltilen suçlamalar arasında
"terör eylemlerine katılma, silahlı operasyonları yönetme ve organize etme, çocukları kandırma ve kaçırma, işkence ve tecavüz, cinayet, suikast, bombalama, rehin alma, gasp, kamu ve özel mülkiyete zarar verme"
gibi suçların yer aldığı belirtildi.

Interpol'den kırmızı bülten çıkarılan kişiler hakkında iade taleplerinin ikamet ettikleri Irak ile Belçika, Almanya, Fransa ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

İranlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, kırmızı bülten çıkarılan 60 kişi arasında terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK elebaşları Emir Kerimi ve Siyamend Muini yer alıyor.

Bunun yanı sıra Tahran’ın terör örgütü listesindeki PAK örgütünün lideri Hüseyin Yezdanpenah ve Komele örgütünün lideri Abdullah Muhtedi hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

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