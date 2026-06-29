EHLİYET AFFI 2026 SON DURUM: Ehliyet affı çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Güncel gelişmeler

Ehliyet affı 2026 yılında çıkacak mı, düzenleme TBMM gündemine geldi mi? Sürücü belgesine ceza puanı ve trafik ihlalleri nedeniyle el konulan vatandaşların beklediği ehliyet affında son durum, Meclis’teki girişimler, olası kapsam ve resmî açıklamalar yakından takip ediliyor.
Ehliyet affı 2026 gelişmeleri, sürücü belgesine çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle el konulan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe giren bir af düzenlemesi bulunmazken konu, TBMM’deki çağrılar ve soru önergeleriyle gündemde tutuluyor.
Ehliyet affı 2026’da çıktı mı?
Ehliyet affı 2026 gündemi, sürücü belgesine geçici olarak el konulan vatandaşların yeniden araç kullanabilmesine yönelik olası bir yasal düzenlemeyi kapsıyor. Ancak Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girmiş bir ehliyet affı bulunmuyor.
Bu nedenle sosyal medyada veya çeşitli internet sitelerinde yer alan “ehliyet affı çıktı” yönündeki paylaşımlar, resmî bir düzenlemeye dayanmıyor. Mevcut trafik cezaları, sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin süreler ve diğer yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor.
Güncel durum şöyle:
Yürürlüğe giren bir ehliyet affı düzenlemesi bulunmuyor.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen doğrudan bir af yasası yok.
Mevcut trafik yaptırımları geçerliliğini koruyor.
Konuya ilişkin milletvekili çağrıları ve talepleri devam ediyor.
Ehliyet affı TBMM gündemine geldi mi?
Ehliyet affı talebi Türkiye Büyük Millet Meclisinde bazı milletvekilleri tarafından gündeme getirildi. Sürücü belgeleri geçici olarak geri alınan kişiler için af düzenlemesi yapılmasına yönelik çağrılar Meclis çatısı altında dile getirildi.
Konuya ilişkin bir yazılı soru önergesi de İçişleri Bakanlığına yöneltildi. Bununla birlikte bu girişimler, tek başına ehliyet affının yasalaştığı veya yasalaşma aşamasına geldiği anlamına gelmiyor.
Haziran 2026 itibarıyla doğrudan ehliyet affı getiren, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ya da yürürlüğe girmiş bir kanuni düzenleme bulunmuyor.
Ehliyet affı kimleri ilgilendiriyor?
Olası bir ehliyet affı düzenlemesi, sürücü belgesine farklı trafik ihlalleri nedeniyle geçici olarak el konulan kişileri ilgilendiriyor.
Af beklentisinin öne çıktığı gruplar arasında şunlar yer alıyor:
- Ceza puanı sınırını dolduran sürücüler
- Tekrarlanan trafik ihlalleri nedeniyle belgesi geri alınanlar
- Şoförlük yaparak geçimini sağlayan kişiler
- Lojistik ve taşımacılık sektöründe çalışan sürücüler
Ancak olası bir düzenlemenin hangi ihlalleri kapsayacağına ilişkin resmî olarak açıklanmış bir kapsam veya şart listesi bulunmuyor.
Olası ehliyet affının kapsamı belli mi?
Kamuoyunda ceza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara kolaylık sağlanması veya bazı ihlaller için sınırlı bir düzenleme yapılması yönünde talepler dile getiriliyor.
Buna karşın hangi sürücülerin düzenlemeden yararlanabileceği, hangi ihlallerin kapsam dışında tutulacağı ve başvuru şartlarının ne olacağı henüz belli değil. Bu ayrıntıların kesinleşebilmesi için kanun teklifinin hazırlanması, TBMM’de kabul edilmesi ve Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor.
Sonuç olarak Haziran 2026 itibarıyla ehliyet affı çıkmış değil. Konu Mecliste talepler ve siyasi açıklamalar üzerinden gündeme gelse de sürücü belgelerinin iadesini sağlayan yürürlükte bir af düzenlemesi bulunmuyor.