EHLİYET AFFI 2026 SON DURUM: Ehliyet affı çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Güncel gelişmeler

Olası ehliyet affının kapsamı belli mi?





Kamuoyunda ceza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara kolaylık sağlanması veya bazı ihlaller için sınırlı bir düzenleme yapılması yönünde talepler dile getiriliyor.





Buna karşın hangi sürücülerin düzenlemeden yararlanabileceği, hangi ihlallerin kapsam dışında tutulacağı ve başvuru şartlarının ne olacağı henüz belli değil. Bu ayrıntıların kesinleşebilmesi için kanun teklifinin hazırlanması, TBMM’de kabul edilmesi ve Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor.





Sonuç olarak Haziran 2026 itibarıyla ehliyet affı çıkmış değil. Konu Mecliste talepler ve siyasi açıklamalar üzerinden gündeme gelse de sürücü belgelerinin iadesini sağlayan yürürlükte bir af düzenlemesi bulunmuyor.