YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 üniversite yerleştirme sonuç takvimi
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih işlemleri, 29 Temmuz 2026-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirildi. Toplam 805 bin 747 kontenjan için yapılan YKS tercih başvurusunun ardından, değerlendirme süreci ÖSYM tarafından başladı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzundaki kurallar doğrultusunda Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirildi. Üniversite adaylarının tercih maratonunun sona ermesinin ardından gözler şimdi ÖSYM’nin açıklayacağı YKS yerleştirme sonuçlarına ve sonuç takvimine çevrildi.
2026 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih döneminin 10 Ağustos 2026'da tamamlanmasının ardından ÖSYM, yerleştirme değerlendirme sürecine başladı. ÖSYM, henüz 2026 YKS yerleştirme sonuçları için kesin bir tarih açıklamadı. Ancak, geçmiş yılların verileri ve sınav takvimi uygulamaları dikkate alındığında, yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.
Adaylar, üniversiteye kayıt hakları elde edip etmediklerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemlerini yakından takip etmeli. Sonuçlar açıklandığında, adaylar ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) üzerinden yerleştirme durumlarını sorgulayabilecekler.
2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
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