Beşiktaş nasıl tur atlar? Beraberlik yeterli mi, elenirse ne olur? Beşiktaş'ın Kralove karşısındaki tur senaryoları

KYK burs başvurusu 2026: GSB KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı?

2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversiteye ilk kez başlayacak öğrenciler ile öğrenimine devam eden binlerce gencin merakla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos tarihlerinde alınacak. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. Öğrencilerin eğitim giderlerine destek sağlayan KYK bursunun aylık tutarı ise 2026 yılında 4 bin TL olarak uygulanmıştı.