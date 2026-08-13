Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Beşiktaş nasıl tur atlar? Beraberlik yeterli mi, elenirse ne olur? Beşiktaş'ın Kralove karşısındaki tur senaryoları

Beşiktaş nasıl tur atlar? Beraberlik yeterli mi, elenirse ne olur? Beşiktaş'ın Kralove karşısındaki tur senaryoları

19:01, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Beşiktaş nasıl tur atlar? Beraberlik yeterli mi, elenirse ne olur? Beşiktaş'ın Kralove karşısındaki tur senaryoları

Beşiktaş nasıl tur atlar, beraberlik yeterli mi, Avrupa Ligi’nden elenirse ne olur? Hradec Kralove karşısına deplasmandaki 1-0’lık galibiyetin avantajıyla çıkacak siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselme senaryoları netleşti. Beşiktaş’ın galibiyet ve beraberlikte tur atlayacağı rövanşta, elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. İşte Beşiktaş’ın tur ihtimalleri, olası rakipleri Kauno Zalgiris ve Panathinaikos ile Avrupa’daki iki farklı yol haritası.

Beşiktaş nasıl tur atlar, beraberlik yeterli mi? Hradec Kralove karşısına ilk maçtaki 1-0’lık avantajla çıkacak siyah-beyazlılar, galibiyet veya beraberlik halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek; elenmesi durumunda ise Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.

Beşiktaş nasıl tur atlar, beraberlik yeterli mi? Hradec Kralove karşısına ilk maçtaki 1-0’lık avantajla çıkacak siyah-beyazlılar, galibiyet veya beraberlik halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek; elenmesi durumunda ise Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.

Beşiktaş nasıl tur atlar?


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanan ilk mücadeleyi Semih Kılıçsoy’un golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanş öncesinde tur avantajını elinde bulunduruyor.


Beşiktaş nasıl tur atlar? Siyah-beyazlı ekibin Hradec Kralove karşısında alacağı her galibiyet ve beraberlik, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmesi için yeterli olacak.


İlk maçın 1-0 sona ermesi nedeniyle rövanştaki farklı skor ihtimalleri turu doğrudan etkiliyor:


  • Beşiktaş kazanırsa play-off turuna yükselecek.
  • Karşılaşma berabere biterse Beşiktaş tur atlayacak.
  • Hradec Kralove tek farklı kazanırsa mücadele uzatmaya gidecek.
  • Hradec Kralove iki veya daha fazla farkla kazanırsa turu geçen taraf olacak.
Beşiktaş nasıl tur atlar?Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanan ilk mücadeleyi Semih Kılıçsoy’un golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanş öncesinde tur avantajını elinde bulunduruyor.Beşiktaş nasıl tur atlar? Siyah-beyazlı ekibin Hradec Kralove karşısında alacağı her galibiyet ve beraberlik, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmesi için yeterli olacak.İlk maçın 1-0 sona ermesi nedeniyle rövanştaki farklı skor ihtimalleri turu doğrudan etkiliyor:Beşiktaş kazanırsa play-off turuna yükselecek.Karşılaşma berabere biterse Beşiktaş tur atlayacak.Hradec Kralove tek farklı kazanırsa mücadele uzatmaya gidecek.Hradec Kralove iki veya daha fazla farkla kazanırsa turu geçen taraf olacak.

Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse ne olur?


Beşiktaş’ın Hradec Kralove karşısında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna veda etmesi, Avrupa kupalarındaki sezonunun sona ermesi anlamına gelmeyecek.


Siyah-beyazlı ekip elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.


Beşiktaş’ın bu senaryodaki rakibi de belli oldu. Hradec Kralove’a elenmesi halinde siyah-beyazlılar, Konferans Ligi 3. eleme turunda CSKA 1948’i 1-1 ve 2-1’lik skorların ardından saf dışı bırakan Panathinaikos ile karşılaşacak.

Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse ne olur?Beşiktaş’ın Hradec Kralove karşısında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna veda etmesi, Avrupa kupalarındaki sezonunun sona ermesi anlamına gelmeyecek.Siyah-beyazlı ekip elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.Beşiktaş’ın bu senaryodaki rakibi de belli oldu. Hradec Kralove’a elenmesi halinde siyah-beyazlılar, Konferans Ligi 3. eleme turunda CSKA 1948’i 1-1 ve 2-1’lik skorların ardından saf dışı bırakan Panathinaikos ile karşılaşacak.

Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olacak?


Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki yoluna devam etmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı takım da netleşti.


Siyah-beyazlı ekip, Hradec Kralove’u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile oynadığı iki karşılaşmayı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.


Buna göre Beşiktaş’ın Avrupa’daki iki olası rotası şöyle:


  • Hradec Kralove’u elerse: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris
  • Hradec Kralove’a elenirse: UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos
Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olacak?Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki yoluna devam etmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı takım da netleşti.Siyah-beyazlı ekip, Hradec Kralove’u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile oynadığı iki karşılaşmayı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.Buna göre Beşiktaş’ın Avrupa’daki iki olası rotası şöyle:Hradec Kralove’u elerse: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno ZalgirisHradec Kralove’a elenirse: UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos

Beşiktaş Çekya takımlarıyla 8. kez karşılaşıyor


Beşiktaş, Hradec Kralove karşılaşmasıyla birlikte Çekya takımlarına karşı 8. Avrupa kupası maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip daha önce Çekya temsilcileriyle 7 kez karşı karşıya geldi.


Beşiktaş’ın bir Çekya takımıyla ilk eşleşmesi 2002-2003 sezonunda yaşandı. O dönem UEFA Kupası’nda Slavia Prag ile son 16 turunda karşılaşan siyah-beyazlılar, İstanbul’daki maçı 4-2 kazanırken deplasmanda 1-0 mağlup oldu.


2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Sparta Prag ile karşılaşan Beşiktaş, İstanbul’da 1-0 kazandı, Prag’daki mücadeleden ise 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı.


Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Viktoria Plzen ile eşleşti. Beşiktaş, Dolmabahçe’de 3-0 kazandığı eşleşmenin rövanşında 1-1 berabere kaldı.


Beşiktaş son olarak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk maçında Hradec Kralove’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj sağladı.

Beşiktaş Çekya takımlarıyla 8. kez karşılaşıyorBeşiktaş, Hradec Kralove karşılaşmasıyla birlikte Çekya takımlarına karşı 8. Avrupa kupası maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip daha önce Çekya temsilcileriyle 7 kez karşı karşıya geldi.Beşiktaş’ın bir Çekya takımıyla ilk eşleşmesi 2002-2003 sezonunda yaşandı. O dönem UEFA Kupası’nda Slavia Prag ile son 16 turunda karşılaşan siyah-beyazlılar, İstanbul’daki maçı 4-2 kazanırken deplasmanda 1-0 mağlup oldu.2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Sparta Prag ile karşılaşan Beşiktaş, İstanbul’da 1-0 kazandı, Prag’daki mücadeleden ise 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı.Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Viktoria Plzen ile eşleşti. Beşiktaş, Dolmabahçe’de 3-0 kazandığı eşleşmenin rövanşında 1-1 berabere kaldı.Beşiktaş son olarak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk maçında Hradec Kralove’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj sağladı.

Beşiktaş’ın Avrupa’daki rotası rövanşta belirlenecek


Beşiktaş’ın Hradec Kralove karşısında alacağı sonuç, siyah-beyazlıların hangi UEFA organizasyonunda yoluna devam edeceğini belirleyecek. Galibiyet veya beraberlik Beşiktaş’ı UEFA Avrupa Ligi play-off turuna taşırken, tur kaybı halinde takım UEFA Konferans Ligi play-off turuna geçecek.

Beşiktaş’ın Avrupa’daki rotası rövanşta belirlenecekBeşiktaş’ın Hradec Kralove karşısında alacağı sonuç, siyah-beyazlıların hangi UEFA organizasyonunda yoluna devam edeceğini belirleyecek. Galibiyet veya beraberlik Beşiktaş’ı UEFA Avrupa Ligi play-off turuna taşırken, tur kaybı halinde takım UEFA Konferans Ligi play-off turuna geçecek.
Başlıklar :beşiktaşhradec kraloveuefa avrupa ligitur atlama senaryoları
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026