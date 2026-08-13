Beşiktaş nasıl tur atlar? Beraberlik yeterli mi, elenirse ne olur? Beşiktaş'ın Kralove karşısındaki tur senaryoları
Beşiktaş nasıl tur atlar, beraberlik yeterli mi, Avrupa Ligi’nden elenirse ne olur? Hradec Kralove karşısına deplasmandaki 1-0’lık galibiyetin avantajıyla çıkacak siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselme senaryoları netleşti. Beşiktaş’ın galibiyet ve beraberlikte tur atlayacağı rövanşta, elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. İşte Beşiktaş’ın tur ihtimalleri, olası rakipleri Kauno Zalgiris ve Panathinaikos ile Avrupa’daki iki farklı yol haritası.
Beşiktaş nasıl tur atlar, beraberlik yeterli mi? Hradec Kralove karşısına ilk maçtaki 1-0’lık avantajla çıkacak siyah-beyazlılar, galibiyet veya beraberlik halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek; elenmesi durumunda ise Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.
Beşiktaş nasıl tur atlar?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanan ilk mücadeleyi Semih Kılıçsoy’un golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanş öncesinde tur avantajını elinde bulunduruyor.
Beşiktaş nasıl tur atlar? Siyah-beyazlı ekibin Hradec Kralove karşısında alacağı her galibiyet ve beraberlik, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmesi için yeterli olacak.
İlk maçın 1-0 sona ermesi nedeniyle rövanştaki farklı skor ihtimalleri turu doğrudan etkiliyor:
- Beşiktaş kazanırsa play-off turuna yükselecek.
- Karşılaşma berabere biterse Beşiktaş tur atlayacak.
- Hradec Kralove tek farklı kazanırsa mücadele uzatmaya gidecek.
- Hradec Kralove iki veya daha fazla farkla kazanırsa turu geçen taraf olacak.
Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse ne olur?
Beşiktaş’ın Hradec Kralove karşısında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna veda etmesi, Avrupa kupalarındaki sezonunun sona ermesi anlamına gelmeyecek.
Siyah-beyazlı ekip elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Beşiktaş’ın bu senaryodaki rakibi de belli oldu. Hradec Kralove’a elenmesi halinde siyah-beyazlılar, Konferans Ligi 3. eleme turunda CSKA 1948’i 1-1 ve 2-1’lik skorların ardından saf dışı bırakan Panathinaikos ile karşılaşacak.
Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olacak?
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki yoluna devam etmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı takım da netleşti.
Siyah-beyazlı ekip, Hradec Kralove’u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile oynadığı iki karşılaşmayı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.
Buna göre Beşiktaş’ın Avrupa’daki iki olası rotası şöyle:
- Hradec Kralove’u elerse: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris
- Hradec Kralove’a elenirse: UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos
Beşiktaş Çekya takımlarıyla 8. kez karşılaşıyor
Beşiktaş, Hradec Kralove karşılaşmasıyla birlikte Çekya takımlarına karşı 8. Avrupa kupası maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip daha önce Çekya temsilcileriyle 7 kez karşı karşıya geldi.
Beşiktaş’ın bir Çekya takımıyla ilk eşleşmesi 2002-2003 sezonunda yaşandı. O dönem UEFA Kupası’nda Slavia Prag ile son 16 turunda karşılaşan siyah-beyazlılar, İstanbul’daki maçı 4-2 kazanırken deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Sparta Prag ile karşılaşan Beşiktaş, İstanbul’da 1-0 kazandı, Prag’daki mücadeleden ise 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Viktoria Plzen ile eşleşti. Beşiktaş, Dolmabahçe’de 3-0 kazandığı eşleşmenin rövanşında 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş son olarak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk maçında Hradec Kralove’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj sağladı.
Beşiktaş’ın Avrupa’daki rotası rövanşta belirlenecek
Beşiktaş’ın Hradec Kralove karşısında alacağı sonuç, siyah-beyazlıların hangi UEFA organizasyonunda yoluna devam edeceğini belirleyecek. Galibiyet veya beraberlik Beşiktaş’ı UEFA Avrupa Ligi play-off turuna taşırken, tur kaybı halinde takım UEFA Konferans Ligi play-off turuna geçecek.
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