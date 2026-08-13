Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerini kabul etti

İsrail, Avrupa’da iç savaş istiyor
İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Avrupa’daki aşırı sağın yükselişinin önemli siyasi değişimlere neden olacağını söylerken “Avrupa’da iç savaşlar görebiliriz” ifadesini kullandı. Chikli, İspanya’dan Fransa’ya, İngiltere’den Hollanda’ya kadar aşırı sağ siyasetçilerle yakın ilişkiler kurduklarını söyleyerek de niyetlerini itiraf etti.
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