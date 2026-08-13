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Anlaşma üç ülkeyle sınırlı kalmayacak

Anlaşma üç ülkeyle sınırlı kalmayacak

04:00, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 04:06, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Anlaşma üç ülkeyle sınırlı kalmayacak
Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed bin Selman, Şahbaz Şerif.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarku’l-Avsat gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin Pakistan ve Suudi Arabistan’la imzaladığı Mekke Anlaşması’nın tüm kardeş ülkelere açık olduğunu söyledi: Bizim vizyonumuz üç ülkeyle sınırlı kalmayarak daha da büyümek ve mümkünse bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır. Bu, bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım olacaktır.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Londra merkezli Şarku’l Avsat gazetesinin dış politikaya yönelik sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. “Üçlü Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı ve bu anlaşmaya giden süreçte hangi gelişmeler etkili oldu?” sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikri, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir” değerlendirmesinde bulundu.

TARİHİ SORUMLULUK

Her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Son dönemde yaşananlar, kardeş ve dost ülkeler arasındaki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye olarak, anlaşmazlıkların derinleşmesini değil, diyalog ve istişare kanallarının güçlendirilmesini savunduk. Mekke Ortak Savunma Anlaşması da işte bu anlayışın bir sonucu. Burada üç ülkenin bir araya gelmesinin ötesinde bölgemizin istikrarı, kardeş halkların huzuru bakımından tarihi bir sorumluluk üstlendik.”

DAYANIŞMA DÖNEMİNİN KAPISI ARALANDI

Bu anlaşmanın bölgede huzur isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye olarak biz, geçmişte olduğu gibi bugün de barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı da bu iradenin somut bir tezahürü olarak görüyor ve taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz. İnşallah Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye olarak bölgemizde yeni bir iş birliği ve dayanışma döneminin kapısını araladık.”

HİÇBİR ÜLKEYİ HEDEF ALMIYOR

Anlaşma ile ABD ile İran arasındaki gerilimin bir bağlantısı olup olmadığına dair soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: “Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51’inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan bütün kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Nitekim bizim vizyonumuz üç ülkeyle sınırlı kalmayarak daha da büyümek ve mümkünse bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır. Bu, bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım olacaktır.”

BİZE GÜÇ VERECEK

“Mekke Ortak Savunma Anlaşması her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Güvenlik ve savunma iş birliğimizi ilerletecek, savunma sanayiinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma. Bu anlaşma ile hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz, amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın mesajı gayet açıktır, birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir.”

PARADİGMAYI DEĞİŞTİRECEK

Anlaşmanın ekonomik boyutuna da değinen Erdoğan, “Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın, bölgenin ortak güvenlik ve dayanışma anlayışına büyük katkı sağlayacağına ve bölgede paradigmayı değiştireceğine inanıyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Hürmüz Boğazı’ndaki duruma da değinen Erdoğan, “Hedef, Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli ve istikrarlı normal seyrine dönmesi ve bunun kalıcı hale gelmesi olmalıdır” dedi.

Türkiye’yi tehdit eden yapılara müsaade etmeyiz

  • Suriye’deki değişim sürecine ilişkin soru üzerine Erdoğan, “Önümüzde yeni bir dönem var. Bu dönemin kalıcı barışa, istikrara ve yeniden imara vesile olması en büyük temennimiz. Suriye’nin kuzeyinde veya başka herhangi bir bölgesinde Türkiye’nin güvenliğini tehdit edecek yapılara da müsaade etmeyeceğiz. Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için ne kadar önemliyse, Türkiye’nin milli güvenliği de o derece önemli. Suriye’de yeni bir sayfa açılmışken, bu sayfanın yeni acılarla değil, barış, kardeşlik, egemenlik ve ortak gelecek anlayışıyla yazılması gerekir” yorumunu yaptı.

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Başlıklar :Mekke AnlaşmasıPolitikaSiyaset
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