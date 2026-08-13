Hafter ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Libya'nın batısı ile doğusu arasında diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesini desteklemeyi, Libya'nın barışına, istikrarına ve refahına katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi. Bakan Fidan, NSosyal hesabından, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Samimi misafirperverlik için tüm Libya makamlarına teşekkürlerini sunan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus ile Bingazi'de son derece kapsamlı ve verimli temaslarda bulunduğunu aktardı.

BARIŞ VE REFAHA KATKI SUNACAĞIZ

Bakan Fidan, söz konusu ziyaretin, Türkiye'nin Libya'nın batısı, doğusu ve güneyi arasında ayrım gözetmeyen "Tek Libya" politikasının somut bir tezahürü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Libya’nın huzur ve istikrarını kendi istikrarımızdan ayrı görmüyoruz. Libyalı kardeşlerimizin kendi geleceklerini özgür, güvenli ve müreffeh bir şekilde inşa etmesi esastır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, Libya’nın batısı ile doğusu arasında diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesini desteklemeyi, Libya’nın barışına, istikrarına ve refahına katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

BÖLGESEL GÜVENLİĞE FAYDA SAĞLIYOR

Fidan, Trablus ve Bingazi’de yaptığı görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirliği ve güncel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduklarının altını çizdi. Fidan, Türkiye'nin güvenlik ve savunma alanındaki ikili işbirliğini Libya'nın istikrarına ve bölgesel güvenliğe somut fayda sağlayan stratejik unsurlardan biri olarak gördüklerine işaret ederek, bu kapsamda Trablus'taki Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığını da ziyaret ettiğini kaydetti.

Bingazi'de Halife Hafter'le görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'daki resmi temasları kapsamında ülkenin doğusunda yer alan Bingazi kentine geçti. Bakan Fidan burada Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile de görüşmeler yaptı.

Gündem

Bakan Fidan Libya'da Ömer Muhtar'ın kabrini ziyaret etti

Gündem

Bakan Fidan Mısır'a gidiyor: Masada kritik dosyalar var

Gündem

Bakan Fidan'dan Libya'da diplomasi trafiği: Silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü