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İsrail, Avrupa’da iç savaş istiyor

İsrail, Avrupa’da iç savaş istiyor

Sernur Yassıkaya
04:00, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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İsrail, Avrupa’da iç savaş istiyor
Amichai Chikli, Geert Wilders, Jordan Bardella, Santiago Abascal.

İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Avrupa’daki aşırı sağın yükselişinin önemli siyasi değişimlere neden olacağını söylerken “Avrupa’da iç savaşlar görebiliriz” ifadesini kullandı. Chikli, İspanya’dan Fransa’ya, İngiltere’den Hollanda’ya kadar aşırı sağ siyasetçilerle yakın ilişkiler kurduklarını söyleyerek de niyetlerini itiraf etti.

Soykırımcı güç İsrail'in Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli önceki gün ülkesinde katıldığı bir radyo programında çarpıcı bir itirafta bulundu. Avrupa’da aşırı sağ/ Neonazi partilerle kurdukları ilişkileri savunarak, bu siyasi hareketlerin yükselişinin Avrupa’da “çok derin değişimlere” ve olası “iç savaşlara” yol açabileceğini söyledi. Chikli'nin programda Avrupa'da Filistin yanlısı siyasetin en önemli destekçilerinden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in aşırı sağcı rakibine övgüler düzmesi de, Sebte'de yaşanan göçmen provokasyonunun ardından İsrail desteği olduğu iddiasını güçlendirdi.

En Siyonist İspanyol'a destek

İspanya’da Vox Partisi lideri Santiago Abascal’ı özellikle öven Chikli, Abascal’ın bugün İspanya’daki “en Siyonist ses” olduğunu söyledi. Abascal’ın İsrail yanlısı, terör ve Hamas karşıtı tutumunu vurgulayan Chikli, Vox ile İsrail arasında “gerçek bir yakınlık” oluşturulduğunu belirtti. Chikli, Fransa’da ise Ulusal Birlik Partisi’nin önde gelen isimleri Marine Le Pen ve Jordan Bardella ile kurulan ilişkiye dikkat çekti. İsrailli bakan, bu isimlerle oluşturulan yakınlığın siyasi sonuçlarının görülmeye başladığını ve söz konusu hareketlerin kamuoyu yoklamalarında öne çıktığını savundu.

Öncelikli hedef İngiltere ve Fransa mı?

Avrupa’daki siyasi dönüşüme ilişkin değerlendirmesinde Chikli, “Çılgınca geliyor olabilir ama Avrupa’da iç savaşlar görebiliriz” ifadelerini kullandı. Chikli, Avrupa’da sağın yükselişinin önemli siyasi değişimlere neden olacağını belirtirken, Avrupa’nın özellikle İngiltere ve Fransa’da “çok derin değişimlere” doğru ilerlediğini ve bu değişimlerin karşı tepkileri de beraberinde getirebileceğine ilkişkin kışkırtıcı açıklamalar yaptı.

İslam düşmanı isme övgüler

İngiltere’deki aşırı sağ hareketlere de değinen Chikli, aşırı sağcı lider Tommy Robinson ile ilişkisini anlattı. Robinson’ın İsrail’e getirildiğini belirten Chikli, İngiltere’de çok sayıda kişinin İsrail’le aynı çizgide olduğunu söyledi. Robinson’ın çağrısıyla 2025 Eylül’ünde Londra’da düzenlenen göçmen ve İslam karşıtı gösteriye on binlerce kişi katılmıştı. Gösteri, İngiltere’de son yıllarda aşırı sağın düzenlediği en büyük kitlesel eylemlerden biri olmuştu.

Keşke daha fazla Netanyahu olsa

İsrail ile Avrupa’nın aşırı sağı arasındaki yakınlığın bir diğer örneği ise Hollanda Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders oldu. Temmuz ayında İsrail'e gerçekleştirdiği destek ziyaretinin ardından Wilders, katıldığı bir televizyon programında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya övgüler yönelterek, “Keşke Avrupa’da daha fazla Binyamin Netanyahu’muz olsaydı” ifadelerini kullandı.

Ortak payda İslam düşmanlığı

Chikli’nin açıklamaları, Gazze'de yaşanan soykırımın ardından eli kanlı İsrail hükümetinin Avrupa’da Filistin’e destek veren siyasi ve toplumsal hareketlerin güç kazandığı bir dönemde aşırı sağ partilerle geliştirdiği ilişkileri yeniden gündeme getirdi. İsrail hükümeti, Avrupa’daki bu partilerle ilişkilerini ağırlıklı olarak İsrail’e destek, İslam ve Filsitin karşıtlığı üzerinden kuruyor. Chikli ise Avrupa’daki Neonazi yapılarla kurulan ilişkilerin artık yalnızca diplomatik temas düzeyinde olmadığını, siyasi bir yakınlığa dönüştüğünü ifade ediyor.

Sebte ittifakı

Temmuz ayı sonunda, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprak parçası Sebte'ye sadece 24 saatte 60 binden fazla göçmenin dayandığı operasyonun arkasında İsrail provokasyonu olduğu İspanyol yetkililer tarafından dile getirilmişti. Chikli'nin son açıklamaları, Sebte'deki provokasyonun İsrail ve Neonaziler arasındaki ittifakın ilk operasyonu olabileceği değerlendiriliyor. Hatırlanacağı üzere Sebte'deki gelişmelerin ardından İsrailli yetkililer ve ABD'deki yandaşları doğrudan Sanchez hükümetini hedef alırken, Avrupa'daki aşırı sağ parti liderleri de, İspanya'nın Schengen sisteminden çıkartılmasını talep etmiş ve Madrid'i suçlayan açıklamalarda bulunmuştu.


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Başlıklar :İsrailAvrupaSavaşPolitika
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