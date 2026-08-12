CHP’de dikkat çeken değişim: 5 ile yeni başkan
17:46, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:01, 12/08/2026, Çarşamba
DHA
5 ilin il başkanı değişti
CHP Sözcüsü Müslim Sarı "5 ilimize yeni il başkanı ataması yaptık." açıklamasını yaptı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı "5 ilimize yeni il başkanı ataması yaptık." açıklamasını yaptı.
O atamalar şöyle:
Bolu: Ersan Türkoğlu
Gümüşhane: Rıdvan Eryılmaz
Hatay: Derya Altınay
Sakarya: Songül Bulut
Tokat: Ender Ergül
Gündem
CHP’deki ayrışma krizi animasyona taşındı: ‘Çok da şey olmadı ya...’
Başlıklar :CHPİl Başkanıatama
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.