AK Parti Sözcüsü Çelik'ten DEM Parti'li Hatimoğulları'na tepki: Siciline düşülecek en utanç verici kayıt
12:37, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:42, 12/08/2026, Çarşamba
DHA
Ömer Çelik - Tülay Hatimoğulları
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dem Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları’nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz. Sayın Hatimoğulları’nın İsrail’in Filistin’i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Dem Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları’na tepki gösterdi.
Çelik şunları yazdı;
"Dem Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları’nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz. Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, Dem Parti Eş Genel Başkanı’nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir.
"İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye"
Sayın Cumhurbaşkanımız, kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail’in Filistin’i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye’dir.
"Siciline düşülecek en utanç verici kayıt"
Sayın Hatimoğulları’nın İsrail’in Filistin’i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye’de ve dünyada 'insanlık ittifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahiplenerek referans vermez. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu’nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır."
Gündem
Kurtulmuş'tan çerçeve yasa açıklaması: 'Üniter yapıya aykırı bir şey yok'
Dünya
İran resti çekti: ABD kabul etmezse Hürmüz açılmayacak
Gündem
Özgür Özel'den dikkat çeken 'Terörsüz Türkiye' yorumu: 'Adam kazandı'
Dünya
Batı gerçek 'sarı filtre' ile tanıştı: Londra resmen kurudu
Gündem
Bağcılar'da iş yeri kurşunlayan şüpheliler tutuklandı
Başlıklar :ömer çelikak partitülay hatimoğulları
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.