Karar Resmi Gazete'de: TBMM tatile girdi
00:23, 12/08/2026, Çarşamba
AA
TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim’de yeniden çalışmalarına başlayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 10 Ağustos’tan itibaren 1 Ekim’e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Genel Kurul, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00’te yeniden toplanacak. Meclis, son birleşiminde 28. Dönem 4. Yasama Yılı çalışmalarını tamamlayarak tatil kararı aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TBMM'nin, 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 10 Ağustos tarihli 125'inci birleşiminde karar verildi.
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