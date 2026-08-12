Karar Resmi Gazete'de: TBMM tatile girdi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'çerçeve yasa' açıklaması: Emperyalist projeler engellenecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Terörsüz Türkiye' gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çelik dün Meclis'ten geçen 'Terörsüz Türkiye' yasası ilgili olarak "Yapıcı eleştiriler çok kıymetli. Ama yıkıcı eleştirilerin çözüme dair siyasi yaklaşımı yok. Yasada olmayan şeyleri varmış gibi eleştiriler yapıldı. Bu yöntem Türkiye modelidir. Süreç tamamlanırsa bölge ülkeler için de yöntem olacak. Emperyalist projeler engellenecek." dedi.