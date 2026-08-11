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Yeni Parti 'çerçeve'ye sığmadı: Tarihi yasa derin çatlağı gözler önüne serdi

Yeni Parti 'çerçeve'ye sığmadı: Tarihi yasa derin çatlağı gözler önüne serdi

Lokman Özdemir
10:43, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 10:51, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Parti 'çerçeve'ye sığmadı: Tarihi yasa derin çatlağı gözler önüne serdi
TBMM Genel Kurulu

Çerçeve yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamasında AK Parti 286, MHP 44, DEM Parti ise 55 kabul oyu verdi. Üç partinin grubundan da ret oyu çıkmadı. Yönetim olarak destek açıklaması yapan Özgür Özel'in Yeni Parti grubunda ise tablo tersine döndü; 35 vekil teklife 'evet' derken, 54 vekil 'hayır' dedi. CHP'de 29 kabul, 2 ret oyu kullanılırken, 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik geçildi.

Sürece ilişkin düzenlemeleri içeren çerçeve yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kabul edildi.


467 kabul oyuyla kabul edildi


TBMM'de yasayla ilgili açık oylamanın sonuçları belli oldu.


  • Teklife 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oy çıktı. 31 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

AK Parti'den 268 destek


AK Parti'de 268 milletvekili kabul oyu verdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görevinden dolayı oy kullanamazken, AK Partili 9 milletvekili de oylamaya katılmadı.


Oylamaya katılmayan AK Partililer şu isimlerden oluştu:

Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar.

MHP'den 44 kabul


MHP'den 44 kabul oyu verildi. Meclis Genel Kurulu'nda birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan ile kısa bir süre önce aktif siyaseti bıraktığını açıklayan İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmadı.


DEM'den 55 oy


DEM Parti'den 55 milletvekili kabul oyu verdi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu oylamaya katılmadı.

Yeni Parti'den 54 ret


Yeni Parti'nin
35 milletvekili
 kabul oyu verirken,
54 milletvekili
ret oyu verdi. 2 Yeni Partili milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Genel Başkan Özgür Özel yönetim olarak yasaya destek açıklaması yapmıştı.


CHP'de 29 kabul


CHP'de 29 kabul oyu verilirken, 2 ret oyu kullanıldı. 14 CHP'li milletvekili ise oylamaya katılmadı.


İYİ Parti 'ret' dedi


En başından bu yana ret vereceğini duyuran İyi Parti'nin 29 milletvekili de ret oyu verdi.


Yeni Yol'dan 16 kabul


Yeni Yol Grubu'ndan ise 16 kabul oyu verildi. 3 çekimser oy kullanılırken 1 milletvekili de oylamaya katılmadı.


Bağımsızlardan 1 ret


Bağımsız milletvekillerinden 7'si kabul, 1'i ret oyu kullandı. 2 bağımsız milletvekili ise oylamaya katılmadı.


HÜDA PAR'ın 4 milletvekili de kabul oyu verdi. Yeniden Refah'ın 4 vekili de çekimser oy verdi. TİP 3, DBP 2, EMEK Partisi de 2 kabul oyu verdi.

Demokrat Parti'de 1 ret, DSP'de 1 ret ve Saadet Partisi'nde 1 kabul oyu kullanıldı.


Teklife verilen 88 ret oyunun 54'ü Yeni Parti'den, 29'u İyi Parti'den, 2'si CHP'den, 1'i Demokrat Parti'den, 1'i de bağımsız milletvekili Koray Aydın oldu.


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Başlıklar :çerçeve yasatbmmyeni partiözgür özel
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